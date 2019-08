LAŽNI AMERIČKI VOJNIK OPELJEŠIO UDOVICU (72) IZ HRVATSKE: Zaveo je preko interneta, ona mu je slala provokativne fotografije, a onda joj je uzeo sve pare!

Da se nešto dešava sa ženom, najpre je primetila njena ćerka Marija P. (izmenjen identitet) iz jednog mesta na jugu Hrvatske. Pre nekoliko meseci primetila je da se s njenom majkom nešto događa.

"Ona je udovica već desetak godina, živi sama, dobrog je zdravlja i dobro izgleda za svoje 72 godine. Dosta je povučena, ima krug prijateljica s kojima se ujutro nađe na kafi, a uveče se obično kartaju. Uvek je imala neku svoju rutinu, a onda je pre nekoliko nedelja iznenadila sve u svojoj porodici. Kupila je nekoliko novih haljina, cipele na petu, novo čipkasto donje rublje. Išla je kod kozmetičarke na tretman lica, na manikir i pedikir. Sve je to pravdala rečima da je dobila neku novu želju za životom, da želi neke promene u životu", počinje prIču ćerka.

Tablet dobila za rođendan, ali je upleo u mrežu prevara

"Pomislila sam da ima pravo na to, da se napokon probudila i postala jako srećna. Uživala sam da je gledam nasmejanu, punu života", kaže Marija.

Zatim ju je majka jednog popodneva pozvala kod sebe, bila je lepo našminkana, doterana i sretna, te joj rekla da će uskoro na dvonedeljno putovanje, a možda se i duže zadrži.

"Pričala mi je kako će proputovati celu Hrvatsku. Pitala sam je s kim ide, a ona je rekla da se jako zaljubila. Priznala je kako je nakon smrti mog oca bila uverena da više nikoga neće upoznati, otac je bio njena prva i jedina ljubav. Ali, dogodilo se čudo, nastavila je i upoznala je osobu koja je razume, muškarca koji je neverovatno nežan i osećajan, koji tačno zna šta ona voli i kao da joj čita misli", opisuje majčino oduševljenje.

Ćerka ju je pitala ko je taj muškarac, gde ga je upoznala, kako se zove... "On je američki vojnik! Upoznala sam ga preko Fejsa!" odgovorila je veselo, a Mariji je pao mrak na oči.

Sve ono što je puno puta čula, svi oni profili koje je ona sama odmah brisala, u zamku tih kriminalaca uplela se njena majka.

"Pre nekoliko meseci za rođendan smo joj kupili tablet. Bila je srećna što će moći da surfuje internetom, da gleda propuštene epizode omiljene serije, da čita dnevne novine i sve novosti u zemlji i svetu. Mami smo odmah napravili i mejl kako bi mogla da se poveže s dalekom rodbinom i da im piše. Nakon nekoliko nedelja majka je sama otvorila Fejsbuk profil. Povezala se s prijateljima, rodbinom... I već sledeći dan stigao je zahtev od nepoznatog američkog vojnika", nastavlja priču ćerka prevarene žene.

Njena majka se, ispostavilo se, dopisivala se s tim čovekom nedeljama, noći je provodila za tabletom i bila je uverena da je on stvaran, da je u misiji u Libiji i da je pre sedam dana radi nje tražio da ide u penziju. Rekao joj je da će doći kod nje u Hrvatsku, da će putovati, da mu ona može pokazati svoju zemlju.

Pre njegovog dolaska morala je samo da mu pomogne, naravno novčano, kako bi paket s njegovim ličnim stvarima, koje je poslao preko vojske, stigao na njenu adresu, za šta mu je bilo potrebno 3500 evra. Tako će ga njegove stvari, pisao joj je, već čekati kad stigne u Hrvatsku.

Transakcija na račun u Dubaiju

"Majka je to jutro, baš jutro pre nego sam došla kod nje i čula celu priču, bila u banci i uplatila na jedan račun u Dubaiju svu svoju ušteđevinu - tačno 3500 evra. Rekla sam joj da je sve to laž, da iza toga stoje kriminalci, ali ona mi na početku nije verovala. Uveravala me je da zna da ima svega na svetu, ali da za njenog vojnika nije moguće da je kriminalac. Ubeđivala me je da je on stvarno vojnik, da joj je poslao puno svojih slika, sliku svoje kćerkr, kuće u Dalasu, slike njega u misiji, slike dokumenata da je penzionisan, značke".

Ćerka joj je potom pokazala kako je sve to moguće i jednostavno skinuti s interneta. Pročitala joj je jedan članak na tu temu i tek onda joj je poslalo jasno da je žrtva velike prevare.

Njena je majka na to počela da plače i jecati, kriveći sebe.

"Zagrlila sam je i rekla joj da idemo odmah do banke da stopiramo novac i u policiju da ga prijavimo. Satima smo bile tamo i davale izjavu. Saznala sam tamo da mu je majka poslala sliku lične karte, sve moguće lične podatke, porodične fotografije, sliku u donjem rublju", opisuje svoj šok besna ćerka.

Policija je rekla da će odmah obavestiti Interpol i zamolila ih je da majka, ako može, još nekoliko dana održava komunikaciju s njim kako bi ga lakše locirali. Ona je to odmah odbila i rasplakala se.

"Ja sam pristala, želela sam da ga nađu, želela sam da završi iza rešetka kako više ne bi mogao da povredi i opljačka nijednu ženu.I tako dolazimo do toga zašto ja noći provodim dopisujući se s čovekom, ili više njih, za koje znam da su kriminalci", priča Marija.

"U medije smo izašli s ovom pričom jer je to jedini način borbe s tom vrstom kriminala. Cyber prevare ciljaju na žene, ali i na muškarce, iskorištavajući stariju dob, bolest ili usamljenost ljudi. Oni vam doslovno ulaze u kuće i igraju se osjećajima ljudi, drsko manipulirajući njima. I zato smo progovorili, kako bi žrtava ovakvih kriminalaca bilo što manje", završava priču Marija.

Njihov je slučaj, srećom, dobro završio jer su uspjeli na vrijeme stopirati uplatu i nakon nekoliko dana vraćen im je novac na račun, no u većini slučajeva novac se nikad ne vrati jer prevarene osobe nikome ne ispričaju za uplatu te još danima ili tjednima ne saznaju da je sve bila varka.

