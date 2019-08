PENZIONERA NA VELEBITU NAPAO MEDVED: Šeteo se šumom, a onda je čuo riku! Životinja je skočila na njega i stravično ga povredila, život mu spasili psi!

Nesrećnog je Nekića medved napao u čak dva navrata, odgrizavši mu palac leve ruke i teško mu povredivši levu potkolenicu, uz brojne ugrize, hematome i ogrebotine koje je zadobio po licu, ramenu, kukovima i ostalim delovima tela, piše Novi list.

Napad se dogodio u poslepodnevnim satima, kada je Nekić otišao u obližnju šumu da prošeta pse, u kraju u kojem je proveo detinjstvo, a sada provodi penzionerske dane.

"Nije to daleko od sela, možda kojih sedamsto metara, ali nakon nekog vremena sam odlučio malo da predahnem i seo na kamen, a psi su bili pored mene", kaže Nekić za Novi list.

foto: Printscreen Youtube

"Ni psi ni ja nismo čuli ni videli medveda, dok odjednom nisam čuo riku. Okrenuo sam se, a medved je već bio na zadnjim nogama. Nisam se ni snašao, a on je u tri skoka već bio na meni. U rukama sam imao mobilni i štap, ali mi je odmah razbio mobilnim, zgrabio štap, pregrizao ga, a potom me zgrabio i za palac leve ruke koji mi je odgrizao. Psi su skočili na njega, lajali, pokušavali da ga oteraju.

Medved se okrenuo na njih, a ja sam u tom trenutku potrčao prema najbližem stablu i krenuo se da se penjem na njega. Medved me je video i ponovo krenuo na mene. Zgrabio me zubima za list leve noge i počeo je da me vuče dole", prepričao je dramatične trenutke Nekić, dodajući kako su psi medveda uporno napadali pa ga je pustio i opet se okrenuo prema njima i uskoro odustao od napada i otišao u šumu.

foto: EPA/MYKOLA TYS

Nakon napada, za njega je usledila nova borba, jer je obilno krvario iz odgriženog palca, a još više iz rana na nozi.

Pomoć nije mogao da dozove jer mu je mobilni bio razbijen, no zadržao je prisebnost, podvezao rane i uputio se prema selu. Kada se približio kućama počeo je da doziva upomoć.

"Na sreću, čuli su me moj rođak Joso Nekić, njegov sin Željko i unuci Hrvoje i Josip koji su dotrčali, odneli me do auta i odvezli me u Hitnu pomoć. Zahvaljujući njima i mojim psima, ostao sam živ", govori Nekić za Novi list.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija/Novi list

Foto: EPA

Kurir