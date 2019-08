HRVATI ODUSTALI OD TESLE I PREŠLI NA VIŠI NIVO: Isus je bio Hrvat! Tviteraši pukli od smeha: Ako je Isus Hrist ’Rvat, onda je Bog Srbin! (FOTO)

"Ako su Hrvati u Isusovo vreme živeli u Galileji, možda to rasvetljava zagonetku rekla Isusa!", napisao je Tvrtko Dolić pre šest godine. On je kao pozitivnu istakao navodno "utemeljenu teoriju Tihomira Mikulića o poreklu Hrvata iz Palestine".

"Nismo slavenska braća sa Slovencima, Srbima i Crnogorcima, nego izraelska braća sa Judejcima i Samaritancima", ističe on.

Prenosimo vam delove ovog teksta objavljenog 2013. godine na portalu Dnevno.hr.

..."Kako smo ovih dana izloženi teškoj represiji protivhrvatskih struktura, koje bezočno deluju protiv nas i naše vere, o našem trošku, naglasiću da je Isusova tragična sudbina tipično hrvatska. Naša sveta majka Marija nije slučajno došla u Bistricu, niti se slučajno nastanila u Međugorju. Moramo se zapitati zašto nije na udaru sveukupno hrišćanstvo, nego samo Katolička crkva, a nakraju krajeva Crkva u Hrvata. Javlja se potreba za oživljavanjem magijske hrvatske narodnosno-verske samosvesti, one koju smo imali pre Branimira, u kojoj trebamo oživeti nacionalnu hristologiju"...

..."Naša nacionalna i lična samosvest stalno su preusmeravane za potrebe stranog interesa i protivhrvatskih političkih ciljeva. Germani, a nakraju Austrijanci, uveravali su nas da smo Goti, Mađari su nas slavili kao stare Ugre, Italijani su nas podržali kao Ilire i Ilirce, a Srbi nas i danas uveravaju da smo Slaveni, Sloveni kako oni kažu, i povremeno nas "ubeđuju" da smo zapravo Srbi, što nije nekakva svetska ponuda.

U trećoj knjizi svojih svako hvali vrednih "Otvorenih pečata", Tihomir Mikulić ukazao je na dva velika talasa slavenizacije Hrvata. Ovde ću naglasiti da su naši preci bili izloženi nizu nasilnih slavenizacija, koje su se provodile za konkretan politički uticaj, na našu štetu. Mišljenja sam da je prvu slavenizaciju na ovome prostoru poticao Bizant, za potrebe suzbijanja onih korpusa koji su se uklopili u ogledalu zapadnu imperiju. Nešto slično događalo se ne tako davno, kada je slavenizacija razarala Austrougarsku. Uvek se radilo o kolonizatorskom pravu na zemlju"...

..."Na Jadran su najpre početkom četvrtog veka stigli hrvatski manihejci, da bi u sedmom veku pristigla hrvatska hrišćanska plemena. Ako jevrejski naučnici pomeraju egipatsku istoriju za cela dva veka samo zbog dokazivanja istorijske egzistencije biblijskog Davida, ne vidim zašto bi Hrvati ustrajavali na svom dolasku na Jadran u sedmom veku.

Ako su Hrvati u Isusovo vre živeli u Galileji, možda to rasvetljava zagonetku porekla Isusa! Marijin otac spominje se u starim hrišćanskim zapisima kao Jakov, što ne ukazuje na Judeju, nego na Izrael i Galileju. Josip nije bio Jevrej – Josip je bio simbol severnog antičkog Izraela, kao što je danas simbol preostalih Samaritanaca, kao što je bilo omiljeno ime kod Hrvata... U to antičko vreme nazivanje Marijinog muža Josipom imalo je dimenziju narodnosnog određenja Majke Božje, i na svoj je način predstavljalo otvoreno naglašavanje da zemaljski otac Isusa nije Jevrej. Do Isusove Objave, središnja antropološka osoba Galileje bio je Josip Egipatski, pa se tu zgodno uklapa odlazak Marije i Isusa u Egipat uz pomoć božanskog Josipa, Boga Oca"...

..."Potraga za hrvatskim originalnim bićem je istovremeno putovanje u Isusovu Galileju, do Isusove izvorne Objave. Hrvati nisu pokršteni jer su pripadali najranijem hrišćanstvu Palestine"...

Ovaj tekst je privukao veliku pažnju čim je objavljen, a onda su ljudi širom regiona nastavila da ga komentarišu i u narednim godinama.

Одустали од Тесле и прешли на већи ниво



Код браће ‘рвата ради се пуном паром pic.twitter.com/SwR09QjgX4 — Ујка (@IvanVrsac) 13. август 2019.

Čak je i hrvatski portal Index.hr ismejao ovu ideju smestio u "biser balkanske mitologije" i nazvao je "najobičnijim komadom ludosti".

I dalje placem kad pomislim na hrvatski sajt i kako pise Isus je bio hrvat — polarni medjed (@eleksejj) 23. фебруар 2014.

Korisnici drušvenih mreža nisu štedeli reči kada su komentarisali ovu tvrdnju.

Ako je Isus bio Hrvat, onda su ga Srbi razapeli.

Nekada je u novinama bolje ostaviti praznu stranu nego je popuniti glupostima. pic.twitter.com/l0oDJMdgDV — ZoinMihailo (@zoin_mihailo) 16. новембар 2018.

"Odustali od Tesle i prešli na veći nivo. Kod braće Hrvata se radi punom parom", "Ako je Isus bio Hrvat, onda su ga Srbi razapeli. Nekada je u novinama bolje ostaviti praznu stranu nego je popuniti glupostima", "Ako je kako javljaju hrvatski mediji Isus Hrist Hrvat, ja ispod toga da je Bog Srbin ne bih išao po cenu razgraničenja", samo su neki od komentara na Tviteru.

Ako je kako javljaju hrvatski mediji Isus Hrvat ja ispod toga da je Bog Srbin ne bih išao po cenu razgraničenja — Dejan Bukarica (@DejanBu) 07. септембар 2018.

