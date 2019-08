PLENKOVIĆ O RASISTIČKIM STAVOVIMA HRVATSKE SEKRETARKE: Ako joj profil nije hakovan, onda je to katastrofa

"Ako dođe do odluke da je došlo do povrede službene dužnosti, a kako mi se sve čini da je tako, ako je to tačno i nije hakovano, to je katastrofa", rekao je Plenković. Kako prenosi N1, on je dodao da su hrvatski ministar spoljnih poslova i samo Ministarstvo dobro reagovali kad su Mađarević odmah pozvali na razgovor u Zagreb.

"To je krajnje neprihvatljivo, bio sam diplomata i ako ste na dužnosti i na mandatu u zemlji koja vas je primila, to se ne radi", naglasio je premijer.

Na pitanje zašto odmah nije dobila otkaz, Plenković je rekao da "postoji pravna procedura".

Indeks je u petak objavio da Mađarević na Fejsbuku objavljivala rasističke i homofobne stavove. Ona je potom izjavila da joj je hakovan profil i da ne stoji iza pomenutih izjava, ali Indeks konstatuje da se, čak i da je priča o hakovanom profilu istinita, postavlja pitanje što je s njenim homofobnim i ksenofobnim stavovima koje je iznosila u člancima na drugim portalima.

"Ja u svemu na službenim dužnostima sledim politiku vlade Hrvatske. Niko me od novinara nije zvao ni pitao za tu izjavu. Na godišnjem sam odmoru izvan Hrvatske i ništa mi drugo osim tužbe protiv onih koji o meni šire neistine ne pada sada na pamet. Karijerni sam diplomata, što znači da služim hrvatskoj vladi i državi u svom službenom delovanju", rekla je Mađarević, prenosi Indeks.

Ona smatra da cilj napada nije ona, nego vlada i novi ministar spoljnih i evropskih poslova Goran Grlić Radman.

"Ja sam sasvim obična osoba i profesionalno obavljam svoj posao za svoju državu i vladu", rekla je Mađarević.

Mađarević je na Fejsbuku objavila fotografije hrvatskog Jadrana i na engleskom jeziku napisala "Čista i autentična Evropa. Samo beli Evropljani kako je bilo pre samo 30 godina u celoj Evropi. Ovo bi trebalo da bude dobra reklama za odmor. Neko bi pomislio da to više nije moguće, ali na sreću jeste".

