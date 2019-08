ELIZABETA MAĐAREVIĆ SUSPENDOVANA I POVUČENA IZ AMBASADE HRVATSKE U BERLINU: Ovo nije kraj, inspekcija traži OTKAZ za diplomatu rasistu!

Mađarevićeva je suspendovana i povučena s mesta prvog sekretara ambasde u Berlinu, ali to nije kraj: nadležna inspekcija MIP Hrvatske traži da ona dobije otkaz, piše Jutarnji list.

(Diplomatica croata elogia la costa adriatica: "Solo europei bianchi". Bufera su Elizabeta Madjarevic)

Segui su: La https://t.co/ym66JwcuA4 - https://t.co/XeJUuD1lAb — Lucia Mosca (@LuciaMosca1) August 19, 2019

Njen post tema je zgražavanja u nemačkim medijima. DPA podseća da je ona 8. avgusta, pored slike hrvatskog Jadrana, napisala: "Čista i autentična Evropa. Samo beli Evropljani, kako je bilo pre samo 30 godina u celoj Evropi. Ovo bi trebalo da bude dobra reklama za odmor. Neko bi pomislio da to više nije moguće, ali na sreću jeste."

MIP Hrvatske se distancirao od ovih izjava i oštro ih odbacio, a Mađarevićevu pozvao na na razgovor u Zagreb. Sve se događa uoči hrvatskog predsedavanja Evropskom unijom, koje počinje iduće godine - navodi DPA.

"Reines Europa - nur weiße Europäer", mit diesen rassistischen Worten beschreibt Elizabeta Madjarevic, die Erste Sekretärin der kroatischen Botschaft in Berlin, ihre Urlaubsfotos von der #Adriaküste bei Facebook. Angeblich wurde sie gehackt. https://t.co/9Q8qYXdd6T — ZDF heute (@ZDFheute) August 18, 2019

Mađarevićeva se prvo branila da ima pravo da izrazi svoje lično mišljenje, a kad je videla da je vrag odneo šalu, promenila je priču i rekla da joj je hakovan profil. Međutim, ona godinama širi rasističke i ksenofobne ideje po internetu, piše portal Index.hr.

Ona je zbog islama prozivala i nemačku kancelarku Angelu Merkel, kojoj je zamerila "nedostatak vlastite kulture" zbog izjave da islam pripada Nemačkoj.

O ovom slučaju izvestili su i Stern, Standard, Handelsblat, Doje Dresdner Nahtrihten, ali i austrijski mediji kao što je Kronen Cajtung.

Hrvatski premijer Andrej Plenković nazvao je ponašaje svog diplomate katastrofom.

"Ako dođe do odluke da je došlo do povrede službene dužnosti, a kako mi se sve čini da je tako, ako je to tačno i nije hakovano, to je katastrofa", rekao je Plenković.

Konačno je reagovala i predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, i to Tviteru.

Pozdravljam brzu reakciju ministra @grlicradman @MVEP_hr, koji me je odmah izvijestio o koracima koje poduzima i činjenicama koje se utvrdjuju u slučaju djelatnice veleposlanstva u Berlinu. Izjave koje potiču nesnošljivost i rasizam neprihvatljive su. — Kolinda GK (@KolindaGK) August 18, 2019

Nasuprot netrepeljivosti pojedinaca, u hrvatskoj službi vanjskih poslova promicat će se domoljublje, profesionalnost, otvorenost prema svijetu i zaštita hrvatskih državnih interesa te vrijednosti na kojima je utemeljena moderna hrvatska država. @MVEP_hr — Kolinda GK (@KolindaGK) August 18, 2019

Kurir.rs/24sata.hr/Jutarnji.hr/Index.hr

Kurir