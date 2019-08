OGLASILI SE VLASNICI KAFIĆA U KNINU POSLE DIVLJAČKOG NAPADA Maskirani huligani upali i vikali: Majku vam je**m, Zvezdu gledate! Srbi, opet ćete u kolonama na traktorima bežati! (VIDEO)

Uništili su deo inventara, a policija je objavila da je privela nekoliko ljudi.



"Taj dečko od 16 godina je završio u bolnici zbog povreda glave. I mene su rasekli po nozi. Nekakvom daskom su me udarili. Dobio sam i po glavi. Gledali smo utakmicu, ali nije to slučajno, to je sve bilo smišljeno. Naravno da je zbog naše nacionalnosti. To je huliganizam. Ma u šoku sam", priča vlasnik kafića.



Kaže da je letelo na sve strane, kao da je bomba pala u kafić.

"Upali su maskirani, videle su im se samo oči. U rukama su imali šipke i palice. Viknuli su "majku vam je**m, Zvezdu gledate!". Tad je nastao haos. Letele su čaše, flaše... Kao da je bomba pala u kafić. Ženi su rasekli nogu i morala je na ušivanje. Pokušala je da zaštiti sedmogodišnje dete koje se poseklo na staklo. Mogu mnogo toga da razumem, ali napasti ženu i decu, to ne mogu nikako. Hvala Bogu, niko nije teže povređen. Policija je došla, ne znam hoće li ih uhvatiti. Da znam nešto, rekao bih. Ali znam da saberem dva i dva. Jedan momak došao je pre incidenta u kafić, ne znam ko je, popio je piće i nakon njega su došli drugi", dodao je vlasnik kafića.

I njegova supruga je potresena.

"Imam povređenu nogu, a suprug glavu i nogu. Bacali su stolice na mene, a suprug ih je hvatao. Katastrofa. Dete je bilo sa mnom, povukla sam je da je ne udare. Ove dve manje su se sakrile ispod stola", rekla je.

Kaže da su napadači došli u "golfu" šibeničkih registracija, vređali ih na nacionalnoj osnovi, pitali ih slušaju li Tompsona...

"Došla su tri mulca koji nemaju 25 godina, odmah je jedan počeo da vređa na nacionalnoj bazi, "Srbi, ići ćete u kolone, traktorima ćete bežati". Jedan je nasrnuo na mog muža. Sav narod što je tu bio otišao je kući, ostali smo sami. Ostali smo kao dve ne avetinje, nego dva kretena, ostali smo sami, čekali smo policiju", rekla je Veselinka Mandić.

Nakon divljačkog napada isti napadači su, prema svemu sudeći, 20-ak minuta kasnije napali i drugi kafić u Đevrskama. Policija je zbog svega uhapsila više ljudi.

"Četvoro ljudi pušteno je kućama, a tinejdžer je ostao na hirurgiji na posmatranju. Jutros je bio stabilno i ne očekujemo dužu hospitalizaciju", rekla je direktorka bolnice u Kninu Kristina Bitunjac.

