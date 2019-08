NEMAJU SRAMA! HRVATI NE PRESTAJU SA NAPADIMA NA SRBE: Najstrašnije izvređali i pretukli invalida povratnika iz okoline Rijeke! (FOTO)

Povratnik Dobrivoje Arsić (70), koji je invalid, bio je verbalno, potom i fizički napadnut od strane nepoznatih osoba od kojih je jednu napadnuti prepoznao kao stanara susedne zgrade.

Fizičkom napadu prethodilo je verbalno vređanje na nacionalnoj osnovi.

Povod svega je bio problem parkiranja ispred stambene zgrade.

Srpsko narodno veće podnelo je krivičnu prijavu u sredu uz saglasnost povratnika za krivično delo pretnje, nanošenje telesnih povreda, te uznemiravanje protiv nepoznatih počinilaca.

U SNV sumnjaju da je postupanje policajaca bilo etnički obojeno.

"Nažalost, imamo neformalna saznanja da je postupanje policajaca nažalost etnički obojeno. Naime, protiv napadača nisu podnesene prekršajne prijave već protiv žrtve napada. Prema rečima napadnutog jedino činjenica da je srčani bolesnik sprečila je njegovo privođenje tokom noći, te upućivanje prekršajnom sudiji.

Iako je gospodin Arsić u četvrtak 22. avgusta 2019. godine oko podneva tražio uvid u spis, to mu nije omogućeno nego je traženo od njega da to napravi su pismenoj fomri, što je on i učini. Kako je u međuvremenu stigla kaznena prijava od strane SNV od prethodnog dana policija hitno poziva gospodina Arsića oko 14 sati na razgovor povodom prijave koji traje četiri sata iako je Arsić u predinfarktnom stanju", rekao je Milan Eraković, pravni savetnik Srpskog narodnog veća.

Tvrdi i da nije prvi put da primorsko-goranska policija tako postupa.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Shutterstock

Kurir