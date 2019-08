POLJACI DONOSE I TOALET PAPIR, A KINEZI SPISKOVE ZNAMENITOSTI: Evo kakve su navike turista u Hrvatskoj i ko su za njih najveća gospoda!

Među stranim gostima prednjače Nemci, slede ih turisti iz Velike Britanije, SAD-a, Poljske, BiH, Francuske, Švedske, Češke...

"Poljaci obično dolaze automobilom, koji napune do vrha. Napune i prenosni frižider, ma svaku rupu u vozilu. Od hrane, pića do svega što im treba, čak i papirnate ubruse donose sa sobom. Zato im, kad dođu, treba sat vremena da iznesu sve iz auta. Najčešće ostaju nedelju dana. Obično su to četvoročlane porodice", opisuje za Slobodnu Dalmaciju iznajmljivač Duje iz Strožanaca kraj Splita, navodeći kako gosti iz Poljske obično provode dane na plaži, kuvaju u apartmanu, a uveče uglavnom ne idu na večeru, nego samo u šetnju, pri čemu najčešće konzumiraju sladoled ili odu na piće u neki od kafića.

"Ukrajinci preferiraju roštilj, to im je svetinja. Svaki dan na repertoaru imaju kobasice i piletina, pa opet tako u krug. Ako je u pitanju mladi bračni par, obično sa sobom povedu baku i dedu da im čuvaju dete kako bi mogli da se odmaraju", kaže Duje.

Antonija iznajmljuje apartman u Splitu, a kaže kako su njeni gosti mahom mlađi ljudi koji, osim kupanja i noćnih izlazaka, žele nešto i da videti ako ostaju koji dan duže u gradu. A svima su, slažu se naši sugovornici, najčešći izbor tura po Splitu, Trogir, Krka i tri ostrva Brač – Hvar – Vis.

"Norvežani i Šveđani uopšte ne pripremaju hranu u apartmanu. Jedu napolju... Sco vreme su goli do pasa, koriste svaki zrak sunca. Često ujutro odlaze na trčanje, vole i našu teretanu. Vole da odu i na rafting u Omiš, Bol na Braču, često uzimaju skuplju brodsku vožnju motornim gliserom kako bi sami mogli da kombinuju gde će i kako će. Malo su aktivniji od gostiju iz ostalih zemalja, a i bolje platežno sposobni da takav tip odmora mogu sebi priuštiti", objašnjava Duje, dugogodišnji iznajmljvač nekoliko apartmana.

Hvaranin Ante, koji iznajmljuje vilu s bazenom, hvali francuske i engleske goste.

"Francuzi vole da putuju i po pravilu vole obići apsolutno sve u što manje vremena. Englezi su pak više fokusirani na gastronomiju, uvek pitaju gde mogu dobro da jedu jesti, a cene su im ok. Vole laganini ritam, mesta gdje nema prevelikih gužvi", nabraja vlasnik hvarske vile.

Nemac, kaže Duje, parkira automobil i ne pomera do kraja odmora. Ode na plažu, kad je gladan, ode da jede, ide u restoran kada želi. Kad mu se kuva, kuva. Prioritet je opuštanje, bez velikog plana i aktivnosti.

"Indijci sa sobom donesu miris istočnjačkih začina, a i kuvaju s njima. Uvek dolaze velike porodice najmanje ih je četvoro pa naviše. Oni imaju raspored, "to do" listu i štikliraju u stilu "bio, obišao, bio...". Dođu s popisom toga šta žele da vide i to odrade.

Takvi su i Kinezi, zapravo svi gosti koji dolaze s drugih kontinenata osim Amerikanaca, koji su nešto opušteniji. Oni su više fokusirani na doživljaj, bitno im je da im je dobro", kaže Antonija, ističući kako je ostala iznenađena da ima sve više Rumuna.

