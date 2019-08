ODVRATNO! NEMA KRAJA BAHATOSTI NA HRVATSKOM PRIMORJU: Posada češke jahte vredne 3,5 miliona evra, ispustila fekalije u more! (FOTO)

Još jedan u nizu ekoloških incidenata na Jadranu. Ovoga puta posada češke jahte Liz Meri ispustila je fekalije u more u komiškoj luci, što je jedan meštanin sinoć fotografisao i objavio na Fejsbuku.

Prema pisanjima nekih medija, vlasnik jahte vredne oko 3,5 miliona evra je češki bogataš.

Reagovala je gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević.

foto: Printscreen: ‎Facebook/Andro Žuanić‎/Volim Komižu

"Pa to je nedopustivo! Ustaćemo se protiv toga i sprečiti da se to kod nas događa na sve moguće načine. Kako se to dogodilo na pomorskom dobru, mi kao Grad ni komunalno redarstvo doduše nismo nadležni, ali ja sam još sinoć poslala obaveštenje koncesionaru i Lučkoj kapetaniji", rekla je gradonačelnica Ivčević za portal Morski.hr, čiji su novinari za komentar pitali i lučkog kapetana Damira Radicu.

Ipak, od njega su dobili nešto drugačiji odgovor.

foto: Printscreen: ‎Facebook/Andro Žuanić‎/Volim Komižu

"Ne mogu da se bavim time sad, imam važnijih stvari, radim", rekao im je Radica, a na pitanje da je li napisao kaznu kapetanu jahte, odgovorio je kako on "zna da je to važno, ali sad ne može da govori o tome" nakon čega je spustio slušalicu.

Kurir.rs/Index.hr/Morski.hr

Foto: Printscreen/Facebook

