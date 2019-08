HRVATSKA NIJE TOALET ZA VAS, SRBIJA JESTE: Hrvatska policija ne štedi ni decu migrante! Mališane premlatili, oduzeli im sve i uz jezivu poruku poslali u Srbiju!

Molim vas, zamaglite mi lice, plašim se da će me ubiti, kaže jedan od dva dečaka iz Avganistana, smeštena trenutno u centru za smeštaj migranata u Krnjači, koji su bili žrtve brutalnog iživljavanja u Hrvatskoj, pre nego što su prebačeni ilegalno u Srbiju, a danas su svoje traumatično iskustvo preneli novinarima.

Jedan od migranata koji su mučeni na hrvatskoj granici je S.B (15), koji je ispričao da su ga na granici u Hrvatskoj najpre pitali da li dolazi iz Avganistana i da li je prešao iz Srbije, a potom tukli.

"Njih je bilo 10, a nas devet dečaka. Stavili su nas u kola i posle toga su došli da nas tuku, imali su pendreke", rekao je on dodajući da su ga udarali po glavi i grudima, dok se ne umore.

Dečak, koji, inače, loše govori engleski, stalno je u priči ponavljao "oni", misleći na hrvatske policajce, rekao je da su im slomili telefone, uzeli više od 600 evra, uz "objašnjenje" da zaplenjuju i vodu i hranu. S.B. je ispričao da je 24 sata proveo u jednom od automobila u koji su ga stavili i da mu nisu dozvoljavali da pije, jede ili izvrši nuždu, rekavši im: "Hrvatska nije toalet za vas, Srbija je toalet za vas".

On je zamolio novinare da mu zamagle lice na snimku jer, kako je naveo, ako ga ponovo uhvate - ubiće ga. "Ne želim da se nađem u nevolji", rekao je S.B.

S.H (16), takođe iz Avganistana, ispričao je da je policija u civilu, sa pištoljima, pitala njegovu grupu, koja je prešla granicu, da li dolaze iz Srbije, a potom ih strpala u vozila i odvezla u policijsku stanicu, gde su ih tukli.

Njega su, kako je naveo, stavili u jednu mračnu sobu, odvojivši ga od drugih.

"Čupali su me za kosu. Pitali su me zašto sam prešao granicu iz Srbije u Hrvatsku, kako se usuđujem, kako sam došao, ko mi je pokazao put i ko me je doveo. Govorio sam da ih ne razumem, jer ne znam engleski, ali oni su pričali da znam engleski, ali da neću da pričam pred njima", rekao je S.H.

Pošto, kako je naveo, nisu dobili nikakve informacije od njega, pustili su vodu u sobu, dok je bio bez odeće i, kako tvrdi, podvgli ga elektrošokovima, a potom su ga ostavili ispred zgrade dva sata na suncu. Posle su ga, kako je naveo, ponovo odveli na granicu i tukli oko 20 minuta, uzeli mu 700 evra i slomili mobilni telefon.

