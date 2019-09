PANIKA PRED PREDSEDNIČKE IZBORE! NAPETA ATMOSFERA U HDZ: Kolindi pada rejting, Plenković nervozan! Vodeći dvojac na korak do sukoba!

Pozivajući se na dobro upućeni izvor iz vladajuće stranke, portal atmosferu uoči izbora opisuje kao uzavrelu. Tome, navode, doprinose i sve nestabilniji rejting aktuelne šefice države Kolinde Grabar-Kitarović iza koje bi stranka trebalo da stane u trci za još jedan mandat.

Opisujući aktuelnu situaciju i kao konfuznu, ovaj medij navodi da se to moglo nasutiti još pre nekoliko sedmica kada je predsednica, kako navode, na svoju ruku, odlučila da svoju kandidaturu najavi u izrazito desno orjentisanom Hrvatskom tjedniku.

To, navodi se, premijeru Andreju Plenkoviću baš i nije najbolje "palo", a nedugo potom, u javnosti je dospelo i ime prvog čoveka Izbornog štaba za nadolazeću kampanju. Reč je, dodaje se, o osječko-baranjskom županu Ivanu Anušiću, kojeg je predsednica odabrala ignorišući pritom sugestije iz vrha HDZ-a.

To je, ukazuje ovaj medij, bila dodatna "so na Plenkovićevu ranu", s obzirom na to da se Anušić u vladajućoj stranci opisuje kao kadar Milijana Brkića, s kojim premijer, kao što je poznato, odavno nije u dobrim odnosima.

Osim toga, u predsednicinom timu smatraju da ona treba da sprovede konzervativnu kampanju, što se potpuno kosi s politikom centra kakvu, rukovodeći HDZ-om, sprovodi Plenković.

Na korak do sukoba

Dvojac, Kitarović-Plenković, koji su jedno drugom pre nekoliko meseci pružili ruku pomirenja, sada je ponovo na korak do sukoba jer im se stavovi oko vođenja kampanje ne podudaraju, a istovremeno, zavise jedno od drugog.

Dodatnu nervozu u Plenkovićevom timu izaziva pojava Davora Ive Štira u predsednicinoj kampanji.

Nije tajna, podseća se, da je Štir jedan od konkurenata Plenkoviću unutar HDZ-a na predstojećim unutarstranačkim izborima, koji bi trebalo da uslede nakon predsedničkih.

"Ne pobedi li aktuelna šefica države na izborima za Pantovčak, male su šanse za to da će se Plenković, koji je podržava, zadržati na čelu HDZ-a", piše Dnevno.

Grabar-Kitarović se, kažu, sada u ključnim trenucima okreće Štiru, koji je i pre nekoliko sedmica u vladajućoj stranci, posebno među kadrovima bliskim premijeru izazvao lavinu kritika jer je najavio da će podržati Grabar-Kitarović, ali da nema nameru da napada takođe kandidata za predsednika Miroslava Škoru, budući da je predsednicin glavni konkurent, bivši hrvatski premijer Zoran Milanović.

Iako je, navodi se, ta rečenica izazvala negodovanje u vladajućim redovima, predsednica se na to baš i ne osvrće. Ona je, ukazuju, svesna da joj je svaka podrška dobro došla, posebno ona Štirova, budući da je on konzervativac blizak crkvenim poglavarima.

Razumljivo je, ukazuje se, međutim da i u HDZ-u zbog predsednicinih izbora vlada neverovatna nervoza, jer oni će odrediti budućnost stranke.

Eventualni poraz Grabar-Kitarović označiće i Plenkovićev kraj, pa se baš zato predsednički izbori u HDZ-u ne razmatraju samo kao borba za Pantovčak, već se na njih gleda kao na sudbonosne kada je stranka u pitanju.

Nervoza zato ne treba nikoga da iznenađuje, zaključuje portal Dnevno.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Beta/Denis Cerić

Kurir