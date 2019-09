PRIJAVILA GA DOKTORKA ŽRTVE: Bivši poslanik HDZ i bokserski olimpijac Damir Škaro uhapšen zbog silovanja!

Advokat Morana Rabar rekla je da je Škara prijavila doktorka kojoj je žrtva ispričala da je bila silovana početkom avgusta.

Žrtva je ipak naknadno Škara prijavila i zbog pretnje.

Rabarova kaže da je ona u tom slučaju angažovana kao pomoć žrtvi i Državnom tužilaštvu, od kog očekuje da će krivično goniti Škara jer je reč o kriviočnom delu.

Silovanje se dogodilo jedne radne subote u avgustu. Žrtva je, kao i obično, sedela preko puta šefa i radila, a kad je završila i krenula ka izlazu, fizički neuporedivo jači Škaro ju je napao.

"On je mene doslovno napao s leđa, uhvatio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi ruku stavio u grudnjak. Obe ruke stavio mi je iza leđa i držao svojom levom rukom, uhvatio me u klinč, nisam mogla da se istrgnem. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja šta da govorim da prekine, on će raditi šta hoće, a ako nastavi, baciće je na krevet i silovati je", ispričala je žrtva za "Provjereno".

"Ja sam pokušala da se izvučem, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće... Najgore od svega što nisam uspela da se izvučem. Rekla sam mu da prekine, da stane, ali što sam ja više dole klizila to mi je zadirao prste još dublje", ispovedila se žrtva.

Inače, Škaro na društvenim mrežama stalno stavlja fotografije sa predsednicom Kolindom Grabar-Kitarović i premijerom Andrejem Plenkovićem i hvali se dobrim odnosima s njima. Kolinda mu je čak pisala recenziju za knjigu. A kad se ne hvali ljubavlju s Kitarovićevom i Plenkovićem, hvali se ljubavlju prema - Bogu.

