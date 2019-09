MEDICINSKE SESTRE IVANA I NIKOLINA SU OTIŠLE U IRSKU I NISU SE POKAJALE: U Hrvatsku se više ne vraćam, zašto sa boljeg opet ići na gore! (FOTO)

Prekovremeni sati medicinskim sestrama i tehničarima u Hrvatskoj često nisu plaćeni pa je vrednovanje njihovog rada daleko od onoga kakvo bi trebalo biti. Upravo zbog svega toga mnogima je prekipelo, pa su svoju stručnost i znanje odlučili da ponude Irskoj. Novinari hrvatskog portala 24sata.hr su razgovarali sa dve medicinske sestre koje rade u Dublinu. One kažu da je situacija neuporediva u odnosu na Hrvatsku.

"Iz Zagreba sam otišla pritisnuta nezadovoljstvom zbog primanja koja nisu bila dovoljna za tročlanu porodicu. Kao samohrana majka, ma koliko god radila, bila sam u dužničkom ropstvu švajcarskog franka u porastu, i dodatno nezadovoljna sveopštom atmosferom u državi, temama za koje se ne nalazi rešenje, ali i mentalitetom. Generalno, želela sam svojoj deci da priuštim i šire poglede na horizont oko njih", kaže za 24sata.hr medicinska sestra Ivana Nađ (40) koja od 2017. radi u Dablinu na hirurškom odeljenju jedne privatne bolnice.

Ivana je imala dugogodišnji staž rada na KBC-u Zagreb gde je bila i glavna sestra na Odeljenju za hepatobilijarnu hirurgiju i transplantaciju organa. Najpre je iz Hrvatske otišla u Veliku Britaniju, a potom u Irsku zbog bolje ponude. U dablinskoj bolnici, kaže, radi istu satnicu kao i u Hrvatskoj, ali su joj primanja četiri puta veća. Dodatno, kaže da je u irskoj bolnici naišla na apsolutno poštovanje prema njenim sposobnostima, znanjima, kao i iskustvu koje do tada stekla.

"Moram pohvaliti ovdašnji sistem u kojem se, uprkos velikoj nacionalnoj, verskoj, obrazovnoj i kulturološkoj raznolikosti, sve medicinske sestre tretiraju jednako u njihovim obavezama i pravima", govori Ivana ističući da u 12-satnom radnom vremenu ima dve pauze, za doručak i ručak, na koje ju doslovce teraju kako bi se odmorila.

Hrvatskom zdravstvenom sistemu najviše zamera što od medicinskih sestara zahteva preuzimanje odgovornosti za aktivnosti u svom radu za koje nisu ispunjeni uslovi niti omogućena sredstva. Takođe, zamera sistemu što se više bavi rešavanjem nastalih problema, umesto da ih sistematski sprečava, kao i to što su medicinske sestre malo plaćene, iako se o svom trošku školuju do najviših nivoa. No naš sistem, kaže Ivana, kvalitet sestara sa diplomom ne prepoznaje.

A bolju priliku u Dublinu potražila je i medicinska sestra Nikolina Lisko (26), Osječanka koju je, kaže, u Hrvatskoj najviše smetalo što se stalno priča kako nedostaje medicinskih sestara, a posao je izuzetno teško naći.

"Ako nemaš neku vezu, teško se dobije posao u državnoj ustanovi. S obzirom da je dobiti posao u bolnici ravno dobitku na lutriji, radila sam na kućnoj nezi kao zamena", govori Nikolina koja je sveukupno dve godine nakon školovanja radila u domu zdravlja i na kućno nezi, dok joj nije prekipelo da čeka bolju priliku.

Zato ju je našla u Irskoj, gde radi od 2014. godine, u domu za starije, kao i u privatnoj bolnici. Dok je u Hrvatskoj zarađivala 400 evra, u Dablinu mesečno inkasira minimalno 3.000 evra. Najmovi stanova su skupi, kaže, ali i uprkos tome može svašta sebe da priušti, ponešto da uštedi, ali i da putuje, o čemu je u Hrvatskoj samo sanjala. Ističe kako ima daleko veću podršku poslodavca i kako se njen poziv ceni mnogo više nego u Hrvatskoj.

"U našoj domovini se struka medicinske sestre ni približno dovoljno ne ceni. U zadnje vreme se jako ružno priča o sestrama što je žalosno. Ovde, ako se dogodi neka ružna situacija sa pacijentom, poslodavac ti odmah pruži podršku i stane iza tebe. Neće dopustiti da se dogodi incident poput nekih o kojima su nedavno pisali hrvatski mediji", priča Nikolina koja je u Dablinu stekla nove prijatelje, ali i našla dečka.

Neće da se vraća u Hrvatsku, jer, kaže, nema svrhe otići sa boljeg ponovno na gore. Najviše zamerki ima na to što se na hrvatskom zdravstvu uvek štedelo, a ističe da bi njenu struku trebalo ceniti i bolje platiti, jer je to jedini način da se ljudi zadrži u domovini.

