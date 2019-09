AUTOM BEŽAO OD POLICIJE, PA ULETEO U DNEVNU SOBU: Čuo se jak udarac, prizor je bio zastrašujući! Da sam ostao da gledam televizor, ne bih bio živ! (FOTO)

"Sat vremena pre sedeo sam u dnevnom boravku i gledao televizor. Otišao sam da spavam u spavaću sobu koja mi je odmah pored dnevnog boravka. Uhvatio sam prvi san. U snu sam čuo nekakav jak udarac. U tom trenutku nisam znao šta se zbiva. Kad sam izašao iz spavaće sobe imao sam šta i da vidim.

Nekakav mladić je automobilom uleteo u moj dnevni boravak, došao gotovo do pola njega. I sami možete pretpostaviti koja je to brzina vozila bila kada je izbila prozore, zid i slomila radijatore u dnevnom boravku. Da sam bio u dnevnom boravku i sedeo gde uvek sedim sad sa vama ne bi razgovarao. To ne bi preživeo", prepričava vlasnik porodične kuće.

U neverici ceo događaj je promatrala i ćerka vlasnika kuće koja je u trenutku uletanja vozila u njihov dnevni boravak bila na spratu.

"Nisam još bila zaspala i čula sam da neki automobil ide velikom brzinom. Mislila sam da će uspeti da se zaustavi ali kao što vidite nije. Uleteo je u naš dnevni boravak", rekla je ona.

Udar vozila u kuću probudio je i okolne komšije koji su došli da vide šta ih je probudilo. Prizor je bio zastrašujući. Po završetku policijskog uviđaja biće poznato više detalja.

