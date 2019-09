KOLINDA SARADNIKU FAŠISTA OTKRILA SPOMENIK! GRAĐANI KORČULE ZGROŽENI: Izdao je Nemcima partizane koje su ovi krvnički ubili! Ovo je grubo prekrajanje istorije!

Radi se o kvislingu fra Bernardinu Sokolu koji je neposredno pred oslobođenje grada nemačkim okupatorima prokazao da se na susednom Vrniku kriju sedmorica partizana, prenosi Index.hr.

Sokola su partizani nakon oslobođenja ubili, dok su ostale fratre s Badije, kao i časnu majku i ostale kaluđerice iz korčulanskog samostana odlikovali zbog zasluga u antifašističkoj borbi.

Korčulani su ogorčeni ovakvim Kolindinim isticanjem notornog kvislinga i napominju da je kompletan kler, osim njega, u Korčuli sarađivao s narodnooslobodilačkim pokretom. Primera radi, u samostanu je bila partizanska bolnica, a ističe se i primer časne sestre Manes Karninčić koja je nakon rata čak imala partizansku penziju.

Časna sestra potvrdila je Sokolovu izdaju partizana

Stanovnici Korčule su zgroženi najnovijim primerom prekrajanja istorije, naročito jer mnogi potomci ubijenih žrtava fašističke okupacije pamte sramnu ulogu fra Sokola.

Ivo Milat, predsednik udruženja antifašista Grada Korčule, rekao je da je reč o izvrtanju istorije i to na jako grub način.

"Dokazano je, i to su izjavili višestruki svedoci, da je fra Sokol počinio ratni zločin i da je izdao Nemcima sedmoricu partizana koji su se skrivali na ostrvu i Nemci su te ljude ubili. To da je on izdao te ljude potvrdila je časna sestra Manes Karninčić koja je bila u to vreme čuvarka Dominikanskog samostana u Korčuli i davala je obaveštenja partizanima. Bila je vezana uz partizane, kao i svi drugi sveštenici koji su u to vreme davali podršku narodu protiv nemačkog okupatora", objasnio je on.

Suprotno tome, na zvaničnoj stranici hrvatske predsednice objavljeno je sledeće saopštenje:

"Predsednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović prisustvovala je otvaranju umetničke galerije „Fra Bernardin Sokol“ u franjevačkom samostanu na Badiji... Galerija nosi ime po Fra Bernardinu Sokolu, hrvatskom muzičaru i muzikologu koji je nevin i bez suda smaknut nakon što su ga iz samostana na Badiji u noći 28. septembra 1944. godine odveli partizani."

