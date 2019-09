MILANOVIĆ OPLEO O KOLINDI I HDZ: Rekao bih da je to cirkus, ali imam poštovanja za cirkuzante!

"Želim da budem, tu nisam da to rutinski odradim. Gledao sam, posmatrao, shvatio da niko od ljudi koje bih možda i ja podržao kao kandidate nije išao dovoljno odlučno i jasno. Ako je vaše mišljenje da je u Hrvatskoj normalno, da sve to radi, onda se može nastaviti na način kako se događalo zadnjih 5 godina. U Hrvatskoj je najveći problem što HDZ ima monopol vlasti, paravlasti, duboke države i to je za Hrvatsku jako štetno i to vidim kao svoj poziv da to promenim", rekao je Milanović.

Ranije je kritikovao funkciju predsednika. Upitan šta konkretno može da učini sa te pozicije, Milanović je postavio kontrapitanje: "A s koje druge bih mogao?"

"Bio sam premijer četiri godine u periodu kad je Hrvatska ušla u EU, to nije moja zasluga, ali bilo je tako. Nakon malo više od 9 godina odstupio sam sa mesta predsednika SDP-a. Što više treba od motiva osim želje da se stvari promene uz one instrumente koje imate na raspolaganju?"

"Predsednik je akcionar jedne vrlo neopipljive, eluzivne kategorije, imaš autoritet i ugled ili ga nemaš. Ovo je za mene degradacija uloge, nazvao bih to cirkusom, kad ne bih imao respekta za cirkus. Ovo je jedna loša realiti komedija i to treba ukinuti. Kad god je HDZ držao sve poluge u državi, Hrvatskoj nije bilo dobro", rekao je Milanović i dodao:

"Imamo predsednicu bez karaktera, predsednicu bez identiteta, predsednicu koja nas sramoti".

Komentarisao je zašto ne peva na stranačkim skupovima: "Svestan sam svojih ograničenja. Nemam glas, sklon sam da poštedim ljude svojih ispada", rekao je Milanović.

Kurir.rs/24 sata.hr

Foto: Beta

Kurir