KOLINDI SE SVI SMEJU ZBOG GOVORA ZA KANDIDATURU! Balkan se valja od smeha jer su morali da joj crtaju kako da se ponaša, a šef njenog izbornog štaba kaže da je u pitanju NEBITNA GREŠKICA! (VIDEO)

U govoru je bilo dosta zanimljivosti, poput uputstva da se ne zahvaljuje publici: "(Bez hvala vam!)", što je Kolinda i ispoštovala, kao i "zvezdice" kojima joj je dato do znanja kad treba da napravi pauzu.

"Hrvatska po meri čoveka. * To je moj cilj! * To je moja dužnost! * To je dužnost svih nas!!!" navedeno je između ostalog u govoru, gde zvezdice označavaju trenutak da napravi pauzu, a reči su podebljane kako bi bile što emotivnije izrečene. Na jednom mestu, dok je govorila o ratu u Bivšoj Jugoslaviji, dobila je uputstvo da napravi "blagi smešak".

Nakon što je govor sa uputstvima postao viralan i na društvenim mrežama, oglasio se i Ivan Anušić, šef Kolindinog izbornog štaba koji je rekao da se dogodila "nebitna greškica". On je naime objasio da su novinari na predstavljanju kandidature dobili radnu verziju govora.

"To je radna verzija govora koju je predsednica dobila na uvid, složila se s njim, stavila svoje opaske i dogodila se greškica, potpuno nebitna, koja ne treba i ne može da zaseni današnje odlično predstavljanje kandidature", kazao je Ivan Anušić gostujući u dnevniku RTL televizije.

Kurir.rs/N1

Foto: Printscreen

Kurir