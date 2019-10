HRVATI PRENERAŽENI: Dubravka Šuica je profesorka engleskog, a kad je progovorila na tom jeziku, svi su zanemeli! HIT! (VIDEO)

Naime, dok je saslušavana zbog brojnih pitanja u vezi sa imovinom, odgovarala je na engleskom, koji je, kako navode hrvatski mediji bio veoma iznenađujuće loš.



To ne bi bilo ništa čudno da Dubravka Šuica nije profesorka engleskog jezika koja je godinama radila u raznim školama.

Osim toga, Šuica je već godinama u Briselu, gde se svakodnevno suočava s govorom na engleskom jeziku.



Šuičin engleski nije nimalo bio fluidan, govorila je isprekidano, zamuckivala i često tražila reči.

To je potpuno poražavajuće, prenosi Index.

Šuica je biografiju objavljenu na svojim zvaničnim stranicama ukrasila diplomom i svim radnim mestima na kojima je mladima prenosila svoje znanje.

Profesorka engleskog jezika i književnosti i nemačkog jezika postala je 1981. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U biografiji spominje i pohađanje škole jezika na Univerzitetu u Bafalu.



Na posao nije dugo čekala. Iste godine kad je diplomirala, dobila je posao u Osnovnoj školi Lapad u Dubrovniku. Tamo je mlade engleskom i nemačkom jeziku podučavala do 1988. godine. Tada je te jezike predavala u Centru za vaspitanje i usmereno obrazovanje u Dubrovniku. Od 1990. do 1992. godine predavala je engleski i nemački u Umetničkoj školi Luke Sorkočevića. Onda je dve godine bila asistentkinja na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku. Od 1994. do 2000. godine bila je profesorka na fakultetu u Dubrovniku.



Nakon toga postala je direktorka, a onda i gradonačelnica. Nakon što je postala gradonačelnica, njena politička karijera u HDZ doživela je vrtoglav uspon koji ju je doveo pred mesto potpredsednice Evropske komisije.

