HRVATSKA NE MOŽE DA SE OPORAVI OD JEZIVOG ZLOČINA U ZADRU: Vlasti traže zaštitu za sudiju koji je oslobodio silovatelje, a ne za ŽRTVU koja mora da gleda svoje krvnike na ulici!

"Ponekad mediji donose presudu bez da znaju sve činjenice. To nije dobro. Ovo je jedan poseban predmet koji je doveo do unezverenosti čitavog društva, ali to se reflektuje na žrtvu. I sudija koji je doneo tu odluku primio je pretnje i, koliko znam, za njega je zatražena zaštita, i to vrlo ozbiljne pretnje. Moramo sačuvati mir i racionalnost", rekao je Bošnjaković na vanrednoj konferenciji za novinare.

Policija ne otkriva da li je žrtva dobila zaštitu

Index.hr pokušao je da sazna da li je, osim sudije, zaštitu dobila i žrtva, ali policija je odgovorila da su postupci prema maloletnicima tajni, pa nisu dali konkretan odgovor na pitanje da li je ona dobila zaštitu. Što se tiče sudije, iz zadarske PU su odgovorili kako mogu da potvrde da je PU zadarska primila krivičnu prijavu za krivično delo pretnje te da je započela sa sprovođenjem uviđaja.

"Vezano za pitanje o pružanju fizičke zaštite žrtvama, obaveštavamo da policija preduzima sve potrebne mere i radnje, a temeljem procene ugroženosti donosi odluke o opravdanosti primene takvih mera", odgovorili su Index-u u zadarskoj policiji te i dalje ostaje nepoznato jesu li procenili da je žrtva u opasnosti i šta su preduzeli kako bi je zaštitili.

Žrtva živi u malom mestu zajedno sa nekima od osumnjičenih

A da joj je zaštita potrebna, više je nego jasno jer su na slobodi sedmorica koji se sumnjiče da su je tokom godine dana više puta grupno silovali, pa ju je jedan i tukao, a neki od njih žive u istom mestu kao i ona. Ne treba biti posebno mudar da se shvati rizik i činjenica da bi ponovno mogla da bude u opasnosti, bez obzira na to što im je sud izrekao meru zabrane približavanja žrtvi.

Policija se pozvala na odredbe Zakona o sudovima za omladinu koji u članku 60. izričito navodi da su uviđaj i postupak prema maloletniku tajni.

"No, najvažnije u ovom slučaju je voditi računa o zaštiti žrtve koja je ujedno i maloletna, zaštiti je od sekundarne viktimizacije i stigmatizacije okoline. Stoga apelujemo da u svom izveštavanju javnosti posebno vodite računa o žrtvi, odnosno izveštavate na posebno obazriv način", stoji u odgovoru PU zadarske.

