OTAC JOJ JE BIO SRBIN, A MUŽ JE TOMPSONOV KUM: Evo ko je Kim Škoro, moguća prva dama Hrvatske zbog koje bi mnogi da beže iz zemlje

Kim An Škoro (rođeno Luzarič) je zbog svog supruga pre tri decenije ostavila

svoj dotadašnji život u Americi i advokatsku karijeru kako bi se posvetila porodici. Dobili su ćerku Ivanu i sina Mateju, a Škoro je svih ovih godina suprugu čuvao od očiju javnosti.

Međutim, Kim i njena nacionalnosti su poslednjih meseci bili povod za razne spekulacije u hrvatskim medijima, toliko da je bila zaintrigirana i frizerka hrvatske predsednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Renata Vinšek je na Fejsbuku napisala da bi bilo tužno "ako prva dama bude sa srpskim krvnim zrncima, venčana u pravoslavnoj crkvi".

Osim toga, kako je njen suprug poznat po nacionalističkim stavovima i pesmama, kao i bliskom prijateljstvu i kumstvu sa Markom Perkovićem Tompsonom, hrvatskoj javnosti je bila problematična činjenica da njegova supruga ima srpsko poreklo sa očeve strane.

Zato je Kim prekinula 30-godišnje ćutanje i u velikom intervjuu za Jutarnji list objasnila sve o svom poreklu i veri, ali i zašto takva pitanja smatra nepristojnim.

"To su pitanja zbog kojih se u meni budi američki duh. Postajem Amerikanka. U SAD nema pitanja o veri, o poreklu, o nacionalnosti. Ta pitanja su nepristojna. Za mene je najvažnije da li je neko pošten, marljiv, pomaže li drugima. Tako ja gledam na ljude. A ne je li neko ove ili one vere", rekla je Kim dodajući da je "praktična katolkinja".



Kim An Škoro rođena je 1964. godine u radničkoj porodici hrvatskih emigranata. Njena porodica je već tada imala ugostiteljski objekat, restoran koji se bavio i keteringom. Sam restoran nazvan je po njenom ocu Emilu Luzaiču koji je rođen u Americi.

Emilova majka bila je Hrvatica, a otac Srbin iz Hrvatske pravoslavne veroispovesti. Kada je preminuo 2009. godine, sahranjen je u crkvi Svetog Nikole, srpskoj pravoslavnoj crkvi u Monroevilu, nedaleko od rodnog Pitsburga.



Hrvatska bratska zajednica organizovala je 1989. godine u Pitsburgu godišnji piknik, a zvezde večeri bili su tamburaši sa kojima je svirao i pevao Škoro.

"Da, koliko god to vama zvučalo patetično, to je bila ljubav na prvi pogled. On je za mene bio najlepši dečko ikad. A koliko sam čula s njegove strane, tako je bilo njegovo mišljenje o meni", rekla je Kim.

Iste godine su se venčali i neko vreme su zajedno živeli u SAD gde je Kim gradila advokatsku karijeru. Nekoliko godina kasnije su se vratili u Hrvatsku, gde je Škoro nastavio da se bavi muzikom, a Kim se daleko od očiju javnosti posvetila odgajanju dece.



Kim je naglasila da je uverena u pobedu svog supruga na predstojećim predsedničkim izborima, ali je otkrila i da je na prošlim izborima glasala za Kolindu.

"Ali da je ona dobro radila svoj posao, moj suprug se ne bi kandidovao i mi ne bismo sada razgovarali. O gospodinu Milanoviću najbolje govore rezultati njegovog rada kao premijera. Da je dobro radio svoj posao, sigurno ne bi izgubio izbore. Hrvatskoj treba promena", kaže.

