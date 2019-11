SAMO JE HTEO DA PORAĐA ŽENE: Ivan je prva muška babica u Hrvatskoj koju nijedna bolnica nije htela, evo kako se snašao u Nemačkoj! (VIDEO)

Zbog medijskih akcija nepravda je ispravljena, pa je Hrvatska komora babica konačno odobrila, ali priča se tu nije završila. Ivan Marinić (25) je odgovarao je na sve oglase, ali nije mogao naći posao.

"Nikad nisam dobio priliku da radim. To je i ostala moja želja. Ali kad bih dobio priliku u bilo kojoj bolnici, u bilo kom gradu, pristao bih da radim i verovatno nikad ne bih bio ovdje gde se sada nalazim", kaže mladić koji je prvi u Hrvatskoj koji je završio kurs za pomoćnicu babice s velikom željom da spasi život. Praksu je obavljao u varaždinskoj bolnici tokom školovanja i ti su mu trenuci ostali u lepom sećanju.

"Kada sam se prvi put našao u porodilištu, zanimalo me sve i svi su me prihvatili, od ostalih babica do lekara, kao da radim pet ili šest godina. Uz pomoć babica sa kojima sam radio, trudnice su me prihvatile bez sramote i problema. Brzo sam se uključio i tada sam u potpunosti shvatio da želim to da učinim", iskreno se seća mladić.

Iako je po završetku stažiranja odgovarao na svaki mogući oglas za babicu, nijedna bolnica nije izrazila ili pozvala bilo kakvo interesovanje, čak ni za intervju.

Razočaran činjenicom da neke institucije nisu kontaktirale čak ni sa odbijanjem, počeo je da traži posao u inostranstvu. Čekajući posao, čak je neko vreme čekao. Prvo je mislio da se pridruži sunarodnicima u Irskoj, ali pojavila se bolja prilika. Pozvan je u nemački grad da radi u lokalnom domu za penzionere i bio je zaposlen kao medicinski brat.

Moj posao dolazi na prvom mestu i vrlo sam zadovoljan. Trenutno sam u procesu priznavanja diplome. Morao sam da polažem kurseve nemačkog, nivoi A1, A2, B1 i B2. Moj zadnji ispit bio je 29. 11. Prilagodio sam se jer ovde zapravo imam sve i definitivno ne razmišljam o Hrvatskoj. Stekao sam krug prijatelja, puno poznanstava i zadovoljan sam poslom jer imam veoma dobre kolege", objašnjava Ivan i dodaje da je pre dve godine dobio stalni ugovor i poslodavac mu je platio kurs jezika. Čeka ga još priznanje diplome.

Posao u domu bio je organizovan u tri smene, ali u prve dve godine radio je isključivo noćnu smenu od 20:45 do 18:30, ali sada radi i u dnevnoj smeni.

"Zadovoljan sam platama, već treću godinu zaredom dobijamo povećanje plata. A od 1. januara 2020. godine najmanja satnica u brizi za starije i nemoćne osobe biće 14 evra. I to se deli sa nama jer imamo radnike koji nisu završili nijednu školu, kao i one koji su završili samo jednu ili nekoliko godina. Onda dođemo oni koji su završili kompletnu školu i postoje razna odeljenja za sve", istakao je na kraju.

