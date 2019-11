SMRT U HRVATSKOJ PAPRENO KOŠTA: Cene pogrebnih usluga u Zagrebu vrtoglavo rastu, a evo šta sve porodice pokojnika moraju da plate!

Zagrebačka Gradska groblja jedina u glavnom gradu Hrvatske obavljaju poslove sahranjivanja i upravlja s 28 groblja na području grada, pa može da odredi cene kakve želi.

Index.hr je dobio račun za sahranu na groblju Stenjevec, iz kog je vidljivo da je porodica pokojnika platila pogrebne usluge oko 560 evra.

Na računu je vidljivo da, na primer, preuzimanje i prevoz venaca od kapele do mesta sahrane i odvoženje na privremenu deponiju unutar groblja stoje 56 evra, dok preuzimanje i prevoz pokojnika od kapele do grobnog mesta košta 72 evra, pri čemu treba naglasiti da se tu ne radi o kilometrima, nego o maloj udaljenosti.

foto: Profimedia

Uklanjanje i postavljanje spomen ploče na grob stoji 66 evra. Naplaćuju i upotrebu zvona i to 3,6 evra.

Kremiranje pokojnika je najskuplja stavka i košta 185 evra. Dodatno se naplaćuje zatvaranje urne s graviranjem natpisa, upotreba rashladne komore, iskop groba i tako dalje...

Index je pitao Gradska groblja zašto su cene toliko visoke, a oni su odgovorili da politiku cena komunalnih usluga, u koje spadaju i cene usluga Gradskih grobalja, određuje Grad Zagreb.

Na pitanje zašto je cena prevoza venaca do grobnog mesta i odvoženje istih toliko skupo, iz preduzeća su istakli da se radi o velikom broju venaca koje moraju da prevedu i da ih nekad bude čak i tridesetak.

foto: Profimedia

Ovaj račun odnosi se samo na sahranu, a porodice umrlih pogrebnim preduzećima moraju da plate i za dodatne usluge, kao što je prevoz pokojnika do groblja, a ako porodica nema grobnicu ili ako se radi o klasičnoj sahrani još moraju da plate i za sanduk, grobno mesto, spomenik, muziku na sprovodu (ako je žele)...

Na području Zagreba prevoz pokojnika do groblja stoji oko 400 evra, a taj posao obavljaju pogrebna preduzeća, dok cene sanduka variraju od 200 sve do 2.700 evra. Ako nemaju grobno mesto, ono, na primer, na Mirogoju stoji i do 13.500 evra.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Profimedia

Kurir