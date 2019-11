HRVATSKU PENZIONERKU OJADILI U DOMU ZA STARE: Komšije je smestile na prevaru, sve je bilo u redu dok nije potpisala jedan papir! (VIDEO)

Ta 87-godišnja žena je, u stvari, pala tokom odlaska u toalet. Ne mogavši ustati, nazvala je komšinicu koja joj je inače pomagala, a sa njom je stigla i njena frizerka.

"Komšije su su rekle da sam u nesvesti, ali nikad nisam izgubila svest niti mi se ikada vrtelo u glavi", rekla je penzionerka za Novu TV.

Ali umesto da je odvezu do hitne pomoći, komšije su Ankicu odvele u starački dom Marijan kod Sesveta. U početku je mislila da je to bolje očekujući da će tamo imati odgovarajući smeštaj, negu i društvo. U domu su u početku bili ljubazni, ali kasnije je, kaže, shvatila da iza toga stoji nešto drugo. Primetila je da joj daju tablete zbog kojih se nije osjećala dobro, a jednom prilikom ju je direktor doma Goran Marijan odveo u banku gde je potpisala ono što je on tražio od nje.

Ubrzo su joj ispražnjeni bankarski računi, a Ankica nisu više pazili pa su je kupali samo svake druge nedelje. Život joj je možda spasila slučajnom posetom Vesna Stipanović, ćerke njene prijateljice.

"Znam kako je ona živela, a odjednom naiđete na osobu smrdljivu, prljavu ..." rekla je Vesna za Proven Nev TV. Pretvarajući se da vodi Ankicu kod lekara, Vesna je izvukla iz kuće i odvela kući.

Četiri dana kasnije, nesrećna penzionerka dobila je od banke obaveštenje da je njen račun u crvenom i da je sa njega skinuto 140.000 kuna, a još desetine hiljada kuna ilegalno je povučeno sa njene kreditne kartice. Goran Marijan je povukao ovaj novac sa računa, Ankica je sve to prijavila policiji.

Pokazalo se da je potpisala punomoć Marijanu da koristi račun, umesto stalnog naloga za plaćanje doma, kao što je on ubeđivao. Takođe nije dozvolila vlasniku doma da koristi kreditnu karticu.

"Što se tiče cele priče, dama ima određenih teškoća u svom psihičkom ponašanju, pa je takođe prijavila policiji. Predočili smo sve potrebne dokaze i celokupna situacija je rešena ... “, rekao je direktor doma.

Ali banka je podnela krivičnu prijavu protiv njega zbog poslovne prevare i u toku je istraga radi uzimanja novca sa njegovog računa.

