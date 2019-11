I OVO JE ČOVEK KOJI HOĆE DA VODI DRŽAVU! ŠKORO NADMAŠIO SVE USTAŠKOM RETORIKOM: Ne bojim se da branim Za dom spremni, a ako treba prekopaćemo Jasenovac! Svi mu oduševljeno apludirali (VIDEO)

Škoro u govoru okupljenima poručuje kako se ne boji da brani ustaški pozdrav "Za dom spremni", ali i kako će Jasenovac prekopati.



Prvo je govorio o Danu antifašističke borbe za koji kaže da o datumu njegove proslave treba da odluče istoričari, pa dodaje: “Neka kaže pametni dr Hasanbegović, ja ću prvi potpisati.”

Potom, kaže kako on pripada generaciji ljudi koji su pobedili srpski fašizam i kako se ne boji da govori o pozdravu "Za dom spremni".

“Ja pripadam generaciji ponosnih ljudi koja je pobedila srpski fašizam. To smo mi pobedili. Pogotovo što znam istinu i nisam licemer. To je pozdrav pod kojim se moj venčani kum borio za ovu Hrvatsku 91. godine. To je pozdrav pod kojim se moj pradeda borio”, govori Škoro dok iz publike stiže oduševljeno “bravoooo”.

“Neće mi niko kazati da je to pozdrav koji nekome smeta jer su ga koristili od 41. do 45. Jesu”, kaže Škoro dok se iz publike čuje: “Jesu” i “Morali su.”



Dodaje i kako će doći u Blajburg.

“Naravno da ću doći u Bleiburg. Ali ću vam reći još jednu stvar. Otići ću i u Jasenovac, nemam ja problema s tim, gospodine. I znate šta ću tražiti? Tražiću međunarodnu komisiju. Ako treba, prekopaćemo sve”, zaključio je.

