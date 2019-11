STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Ovaj grad je već sutra na udaru novog zemljotresa! Biće još potresa na Balkanu

"Kada je reč o Hrvatskoj, što više idemo prema jugu, to je seizmički aktivnije. Ovi potresi su seizmo-tektonskog porekla. To znači da je na tom području aktivan rascep. Do potresa je došlo tako što je došlo do pomaka na dubini od 10 kilometara", pojasnila je dežurna u Seizmološkom zavodu.

Ona je pojasnila kako je kod velikih potresa uobičajeno da se nakon njega javljaju manji, a tako je bilo i u slučaju potresa u Albaniji.

"Takav potres se u Dubrovniku može dogoditi i sutra. Imali ste poslednji veliki potres u Dubrovniku, odnosno Stonu, 1996. godine. To je bio potres od 6 stepeni po Rihteru. Treba još jednom naglasiti da je reč o istom seizmičkom području. Mi ne možemo predvideti potres i on se opet može dogoditi. Postoje povratni periodi pa govorimo o tome nakon koliko godina ponovno može doći do velikog potresa. Stanje je takvo da na dubrovačkom području takav potez može biti sutra. Govorimo samo o verovatnoći", pojasnila je ona.

Snažan potres u Albaniji nešto pre četiri sata ujutro probudio je Dubrovčane. Oni su na društvenim mrežama objavljivali kako je reč o potresu koji ih je digao iz kreveta i kako su se stvari u njihovim domovima tresle i padale s polica.

"Dosta se osetio ovde kod nas u Dubrovniku. Probudili su se svi moji ukućani, tresli su se lusteri i vaze. Nadam se da neće više", rekao je jedan meštanin.

Relativno jak potres Dubrovnik je inače zatresao i pre manje od tri nedelje. Potres je bio magnitude 4,1 stupnja po Rihteru.

