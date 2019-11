PIJAVICA PROTUTNJALA RIJEKOM, OSTAVILA PUSTOŠ ZA SOBOM: Demolirane kuće i škole, a građani PRESTRAVLJENI (VIDEO)

"To je bilo nešto strašno. Padala je kišica, ali bilo je mirno, bez vetra. Ali odjednom se sve streslo, zatutnjalo, ojetio se neki pritisak i čuo veliki šum. Prvo smo pomislili da je potres ili možda neki sudar kamiona. To je bila neka neopisiva sila, kao vakum. Sve je trajalo svega desetak sekundi, ali kad smo izašli u dvorište imali smo šta da vidimo. Slomljena stabla ispred ulaza, dečja trambolina bačena nekoliko metara do zida, slomljeno staklo na balkonu zadnjeg sprata, porazbacane baštenske stolice svuda, slomljen gvozdeni nosač za veš, oštećeni automobili na obližnjem parkingu. Strašno, jako smo de uplašili, deca pogotovo, od straha nisu mogli da zaspe do kasno u noć. Neverovatno je kako vam se život može okrenuti u par sekundi. Ne možemo ni da zamilsimo kroz šta prolaze jadni ljudi u Albaniji, kažu Maja Lužaić i Agnesa i Ivanka Host, stanarke zgrade na Pehlinu u Rijeci", koje su čistile nered koji je sinoć oko 22 sata za sobom ostavila pijavica.

Komšije prekoputa njihove kuće popravljali su novi krov, montiran tek pre mesec dana, kojeg je nemila pijavica poptupno demolirala. Ali uprkos svemu zahvalni su što je sve, kažu, dobro i prošlo, što niko nije stradao.

"Tu, petstotinak metara od nas je škola i crepovi su leteli sve do nje. Sva sreća pa su deca bila kod kuće, moglo je tu biti svašta", dodaju jutro nakon nevremena još uvek vidno šokirani meštani Pehlina.

Nemile posledice nevremena osetile su se i na Kantridi, a najviše na području brodogradilišta 3.maj, kojem je vetar doslovno odneo krov s jedne hale. Razbacani delovi i crepovi jutros su bili po celom krugu skvera. Jak vetar takođe je iščupao glavna ulazna vrata riječkog brodogradilišta i doslovno ga demolirao.

Ništa bolje nisu prošle ni barke u lučici ispod skvera gde je jedna jedrilica u potpunosti potopljena i uništena, a nekoliko njih, koje su bile na suvom izmešane su i porazbacane po platou. Na doku kažu kako su preko uređaja na računaru izmerili kako je pijavica trajala svega 27 sekundi, ali to je bilo dovoljno da za sobom ostavi haos.

"Živim tu preko 60 godina, nikad ovako nešto nisam doživeo", rekao je vlasnik potopljenog brodića.

U neposrednoj blizini brodogradilišta srušeno je i jedno veliko stablo i razvaljena cela autobuska stanica.

"Mi smo sinoć imali tri intervencije između 21.59 i 22.13 - u Bujskoj je pao komad lima, u Liburnijskoj je srušilo stablo, a na Pehlinu je podiglo 3 krova i oštećeno je 6 automobila. Znači na tom području Kantride i Pehlina je bilo najgore, ali je li reč konkretno o pijavicama ne znamo", kažu iz javne vatrogasne stanice grada Rijeke.

Ni meteorolozi nisu sto posto sigurni da li je reč o pijavici.

"Pijavica je pojava koja se ne može izmeriti, već samo uočiti. Zbog toga mi nemamo informacije je li jučer na Pehlinu i Kantridi zaista došlo do pijavice pa nam jedini dokaz mogu biti eventualne fotografije s mesta događaja. Bez konkretnih dokaza, o pijavici za sada možemo samo da nagađamo, ali prema sinoptičkim uslovima moguće je da je pijavica zaista nastala, naročito zato jer je bilo i izražene konvekcije povezane s grmljavinskom aktivnošću. Naša stanica na Kozali je izmerila jučer u tom vremenu jake udare juga, najjači je bio preko 11 m/s, što je na granici s jakim vetrom i palo je 58 litara kiše", saznaje se iz Pomorske meteorološke kancelarije.

Radnici od jutros rade na sanaciji štete.

(Kurir.rs/24sata.hr, Foto: Printscreen/YouTube)

