HRVATSKOJ SVE VIŠE FALI RADNE SNAGE: Poslodavci sve češće zapošljavaju strance, a na gradilištima radi 500 Nepalaca!

Osim u turizmu, nedostaci su vidljivi i u građevinarstvu, zato više ne čudi činjenica da na hrvatskim gradilištima, restoranima i hotelima radi sve više stranih radnika, posebno onih sa dalekog i srednjeg istoka, prenosi portal SeeBiz.

Trenutno, grupa nepalskih radnika radi na rekonstrukciji trgovačkog centra u Zadru.

"Na celom gradilištu radi 80-ak radnika, među kojima je i tridesetak stranih, a sa podizvođačima ukupno 50 radnika. Obnovili smo dosta toga na građevini, između ostalog i rasvetu, i u tome nam pomažu radnici iz Nepala", rekao je sef gradilišta Stipe Tolić.

Razlog sve većeg dolaska nepalskih radnika u Hrvatsku su bolji radni uslovi.

Oni na primer u Dubaiju i Kataru rade 13 do 14 časova dnevno za mesečnu platu od 1.500 do 2.000 kuna (200 do 270 evra), a uz to imaju samo jedan slobodan dan u čitavom mesecu.

