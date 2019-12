HRVATSKI MUP O PROTERIVANJU NIGERIJACA: Ne znamo kako su se našli u BiH, ali je njihov kolega zatražio azil! (VIDEO)

Osamnaestogodišnjaci Abija Učena Aleksandro i Eboh Kenet Činedu su za bosanskohercegovački portal Žurnal ispričali da ih je hrvatska policija deportovala u BiH tretirajući ih kao ilegalne migrante, uprkos činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama.

Policija je za Hinu potvrdila da su 12. decembra petorica nigerijskih državljana, vodič i četiri studenta, legalno ušli u Hrvatsku i na području Istre učestvovali na sportskom takmičenju i da su vodič i jedan učesnik legalno napustili Hrvatsku letovima preko zagrebačkog aerodroma, dok je jedan u Hrvatskoj zatražio azil. Za preostalu dvojicu spomenutih Nigerijaca policija nema evidentiran legalan izlaz iz Hrvatske.

"Dvojica nigerijskih državljana koji se spominju u medijima su se 16. decembra prijavili u jedan zagrebački hostel da bi se 18. decembra odjavili iz hostela i uredno podmirili svoja dugovanja, uzeli svoje stvari i dokumente i otišli u nepoznatom pravcu. Za njih nemamo evidentiran legalan izlaz iz Hrvatske te ne možemo dalje govoriti o okolnostima kako su se oni našli u BiH", kazala je portparolka MUP-a Marina Mandić. Dodala je kako policija ispituje radi li se o još jednom pokušaju zlouporabe dolaska na sportska takmičenja.

Hrvatska policija se susreće sa zloupotrebom dolazaka stranih državljana na različita sportska takmičenja u Hrvatsku i treba utvrditi je li ovo još jedan primer takvog ponašanja", istakla je Mandićeva. Po njenim rečima, peti nigerijski državljanin kretao se po Zagrebu i 18. decembra došao je u policiju te je izjavio da je izgubio pasoš. "Dobio je rješenje o napuštanju zemlje, ali se 27. studenoga vratio izrazio nameru da zatraži azil. Pristup azilu mu je omogućen i on se nalazi u Prihvatilištu za tražioce međunarodne zaštite Porin", tvrdi Mandić.

Ona je dodala da je takođe poznato da je taj nigerijski državljanin u međuvremenu pokušao da uđe u Sloveniju "ali je upućen da se vrati".

Nigerijci se trenutno kao ilegalni imigranti nalaze u Velikoj Kladuši. Za bosanskohercegovački Žurnal ispričali su da su ih policajci stavili u kombi, dovezli do međudržavne granice i zajedno s nekoliko drugih osoba, verojatno ilegalnih migranata, poterali u BiH. Pošto su proterani preko granice stigli su do Velike Kladuše odnosno do kampa Miral.

