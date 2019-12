NIGERIJSKI STUDENTI HOĆE KUĆI, NEĆE VIŠE U HRVATSKU: Deportovali su nas zbog boje kože, vraćamo se samo u pratnji UN

Studenti Abia Učena Aleksando i Ebo Kenet Činedu su u intervjuu za britanski Gardijan rekli da su bili "žrtve nepravde" i da je glavni razlog zbog kojeg su prebačeni u BiH zbog boje kože.

"Govorimo istinu i imamo dokaz za to", rekao je Činedu u razgovoru koji je obavio telefonom iz imigracionog centra u Sarajevu gde su smešteni. Studenti su rekli da će se vratiti u Hrvatsku samo uz jedan uslov - da budu u pratnji pripadnika UN.

"Plašimo se hrvatske policije nakon onoga što su nam učinili. Želimo da se vratimo u Nigeriju. Molim vas pomozite nam, vratite nas odmah kući", rekao je Činedu.

Dvojica studenata, obojica stari 18 godina studiraju na Saveznom univerzitetu tehnologije u Nigeriji, a u Hrvatsku su ušli sa redovnim vizama 12. novembra kako bi učestvovali na petom svetskom univerzitetskom šampionatu kojhi se ove godine održavao Puli. Nakon takmičenja otišli su u Zagreb odakle je trebalo da odlete u Lagos 18. novembra, međutim noć pre odlaska izašli su iz hotela kako bi prošetali Zagrebom i tada ih je zaustavila policija kojoj nisu uspeli da objasne da su im pasoši u hotelu i da imaju vize.

Policijski službenici su ih navodno zamenili za migrante bez dokumenata, a potom ih smestili u kombi i prebacili na granicu sa BiH, gde su hrvatske vlasti već okupile grupu migranata koji su presretnuti u pokušaju da pređu hrvatsku granicu.

"Tu su bili ljudi iz Pakistana. Oni su uhvaćeni u pokušaju ilegalnog prelaska granice. Policija nam je onda naredila da krenemo kroz šumu. Odbio sam i zamolio još jednom da provere naš status, ali nisu slušali. Udarili su me u leđa i rekli da će pucati ako ne krenem", rekao je Činedu. Učena i Činedu su deportovani u BiH u kamp u Velikoj Kladuši gde se nalazi hiljadu migranata naguranih u šatore bez vode i grejanja, na temperaturama od minus dva.

Ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić rekao je da su studenti žrtve ilegalnog ponašanja hrvatske strane.

"Očigledno je da ih je hrvatska policija prisilno prebacila", rekao je on.

Hrvatska policija saopštila je da nisu učinili ništa pogrešno i izrazila sumnju u namere studenata aludirajući da oni lažu. Kako je policija navela, bilo je pokušaja Nigerijaca koji su učestvovali u takmičenjima i koji su pokušali da pređu granicu sa Slovenijom.

"To nije tačno. U Hrvatskoj smo boravili legalno. Naše vize su bile važeće do 3. decembra. Da smo hteli da tražimo azil uradili bismo to, jer smo imali uredne vize", rekao je Činedu. Da bi ispoštovali procedure, vlasti BiH bi trebalo da vrate Nigerijce u Hrvatsku.

"Očigledno je da oni poseduju vize za Hrvatsku, da su u BiH ilegalno", kazao je ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić. Ali, studenti kažu da su voljni da se vratie u Hrvatsku samo pod jednim uslovom.

U međuvremenu, vlasti u Sarajevu rade na slučaju, a boravak Nigerijaca u BiH je u tehničkom smislu nelegalan jer njihova viza važi samo u Hrvatskoj, a u međuvremenu je istekla.

"Poštujući sve pravne procedure moramo najpre da ih vratimo u Hrvatsku", rekao je Mektić.

(Kurir.rs/Fonet/Foto: Youtube/Printscreen)

Kurir