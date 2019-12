SKANDAL! KOLINDIN BUS UDARIO KOLA SA DETETOM: Vozač samo produžio da ona ne bi zakasnila na predizborni skup!

Naime, vozač autobusa je oko 19 časova sati zakačio vozilo koje se nalazilo na putu i nakon toga nastavio ka Loboru gde je Kolinda imala predizborni skup, javio je RTL.

Žena koja je vozila auto Silvija Soldo rekla je da se nesreća dogodila na "nezgodnoj i dosta uskoj cesti".

"Na cesti nije bilo nikakvog ulegnuća da bih mogla da stanem malo više desno. Sin i ja smo bili u autu i primetili smo da povorka ide prema nama. Ispred nas je bio još jedan auto koji je imao sreću da je mogao da skrenu malo desno u ulegnuće gde je porodična kuća", ispričala je ona.

"Stala sam iza tog automobila, pomakla sam se najviše udesno koliko sam mogla da ne sletim u grabovinu. Povorka je prolazila mimo nas, čini mi se da su bila dva automobila ispred autobusa. Oni su prošli, a autobus nas je okrznuo. Slupan mi je celi levi deo automobila, retrovizor je otkinut, a najviše su stradala spoljna vrata gde mi je dete sedelo. On je malo udario koleno. Malo ga boli pa mora na pregled kod hirurga", rekla je ona.

"Najviše me začudilo da niko od te silne povorke nije stao jer je to baš bio udarac. Niko se nije okrenuo da vidi šta se dogodilo. To mi je neverovatno", kazala je Soldo i dodala da je ni kasnije niko nije kontaktirao iz Kancelarije predsednice.

Žena je nazvala policiju koja je napravila uviđaj.

(Kurir.rs/Index.hr/Foto ilustracija: Profimedia)

