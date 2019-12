CEO REGION SE SMEJE KOLINDINOM GOVORU: Hrvatima obećala nova radna mesta i plate od 8.000 evra! (VIDEO)

Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, koja je ponovo kandidatkinja za predsednički mandat, izjavila je juče u Osijeku da će, ako ponovo postane predsednica u Hrvatskoj, plate da budu i do 8.000 evra.

"Otvoriću nova radna mesta. Tvrde neki da to ne može, a ja tvrdim da se to može. Jer već imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negde drugde i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju 8.000 evra. Zamislite šta znači to za naše mlade", istakla je ona, a snimak koji prikazuje njeno predizborno obećanje je postao viralan.

Nova radna mjesta... Plaće od 8 tisuća eura... @KolindaGK će idućih dana pojašnjavati detalje ove izjave #n1info pic.twitter.com/EWL6Q89fKo — Marko Perožić (@mperozic) December 15, 2019

Ona je poručila da su predsednički izbori 22. decembra posebno važni naglasivši "jer ćemo birati politiku koja će idućih pet godina promicati hrvatske nacionalne i državne interese i osobu koja će učestvovari u rešavanju ključnih društvenih problema, a ne biti fikus na Pantovčaku".

Ocenila je kako je Hrvatska zemlja talentovanih ljudi, te da "moramo zajedno da pomognemo našim talentima da povuku Hrvatsku tamo gde joj je mesto, među najprosperitetnijim i najboljim mestom za život u svetu".

