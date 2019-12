OVO SU NAJVEĆE GLUPOSTI HRVATSKIH PREDSEDNIČKIH KANDIDATA: Ne zna se ko je imao veće izvale u kampanji! (VIDEO)

Tako je aktuelna predsednica Kolinda Grabar-Kitarović prava školjka bisernica, riznica čudnovatih misli i neobičnih zaključaka, piše hrvatski portal Index i dodaje da se povremeno čini da je na njeno intelektualno oblikovanje presudno uticao Mister Bin.

Evo njenih bisera

"Trčala sam po poljima dok je vjetar šibao moje lice"

Već se pre četiri godine nametnula neobičnim podsećanjem na svoje mlade dane: "Bila sam dete prirode. Vešto se penjala po stablima, kopala zemunice, trčala po pustim poljima dok je vetar šibao moje lice, uvek rumeno od sunca ili vetra. Pomalo dečački mogla sam se popeti na svako stablo, ljuljajući se nad bistrinom Rječine, puštajući se bez straha u hladnu, duboku vodu, izranjajući i hvatajući vazduh u pluća i plavetnilo neba u oku. Odrastala sam u toj slobodi prostora, pevanjuu ptica, šumu vetra i beskraju neba", nabrajala je Kolinda Grabar-Kitarović.

"Užasavala sam se jedino poskoka i koprive. Često sam upadala u grmlje kopriva, vidajući plikove, a i susreti s poskocima nisu bili retki, ali na sreću uvek su završavali dobro. Uvek sam instinktivno znala kako se ponašati u blizini zmija", pisala je aktualna predsednica u vreme dok je samo očijukala sa biračima. Ovo ćemo smatrati jednom izjavom.

Evo druge.

"Mi nismo građani, živimo na selu"

"Ako kažete građanke i građani, dođete negde na selo u Hrvatskoj i kažu: Zašto nas isključujete? Mi nismo građanke i građani, mi živimo na selu", izgovorila je Kolinda Grabar-Kitarović u intervjuu za bh. televiziju, nakon što je postala predsednica.

Treći "biser".

"Rijeka je bila rezervni klub za Partizan i Zvezdu"

Imala je predsednica i glasan fudbalski osvrt: "U mladosti sam navijala za Hajduk i Dinamo jer je Rijeka bila nekakav rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu", otkrila je nepoznate detalje iz fudbalske prošlosti.

Poruka deci bez dvorane: "Pa imate livadu"

Predsednica Hrvatske je tokom posete školi u Sikirevcima, kad je čula da se učenici žale što nemaju dvoranu, lucidno primetila: "Pa zato imate okolo livadu. Mnoga deca u gradu nemaju ni dvoranu, ni livadu", opazila je predsednica.

"Već imam dogovore s nekim državama da Hrvati preko interneta zarađuju osam tisuća evra"

Prvo je, dakle, demantovala one koji kažu da se ne mogu otvarati radna mesta, a onda pošla u neslućene daljine: "Tvrdim da se to može, jer već imam dogovore s nekim državama da nam Hrvati odu na obuku negde drugde i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam hiljada evra. Zamislite šta to znači za naše mlade", rekla je, uz ostalo, u jednom od potresnijih javnih istupa.

Gluposti Zorana Milanovića

Milanović u poplavljenoj Gunji: "Meni je lani pukla cev u kući"

Slično je i s Milanovićem. Majstor empatije briljirao je kad je kao premer posetio poplavljenu Gunju i jednoj stanovnici rekao: "Meni je prošle godine pukla cev u kući. Još uvek mi se suši. Godinu i po dana mi se suši", požalio se u poplavljenom kraju.

"Nikad neću biti predsednik države"

Potom se, takođe u vreme dok je vodio vladu, na lep način preporučio za predsedničko mesto: "Neko me oslovio kao predsednika države, ali ja to nisam i nikada neću biti. Iz više razloga, a jedan je taj što vam moram govoriti istinu. Predsednik ne mora da govori istinu. Ne sme da laže, ali ne mora govoriti istinu."

"Mi nismo guske u magli, nego Airbus u magli"

Šteta je ne zapaziti kako je definisao vladu i državu: "Mi nismo guske u magli, nego pre Airbus u magli."

"Nije moja stara bila vojni lekar"

A tek kultni povratak u porodičnu istoriju izgovoren pred šatorašima: "Čovek koji je odgojio moju mater bio je u ustašama. Tom mom dedi dva su brata poginula u ustašama. Oni su iz Ličkog Lešća, tamo nije bilo partizana. Tamo u Srbu je poginulo sto pedeset Hrvata, Dalmatinaca, 1944. godine u 10. splitskoj proleterskoj brigadi, jer su oslobađali taj kraj od Nemaca i ustaša. Ili su ga okupirali, nemam pojma, više mi to nije jasno. Ostavi me više na miru s tim, čoveče, ne mogu više da živim s tim", pričao je militantnoj frakciji HDZ-a pa dodao: "Nije moja stara bila vojni lekar kao Plenkovićeva." I još: "Fućkaš Za dom spremni, baš me briga. Mirenje u mojoj porodice je počelo 1946. Moj otac je oženio devojku čiji je otac bio u Gradiški, bio je ustaša", reči su kojima zaključujemo Milanovićev niz istorijskih gluposti.

Milanović u potopljenom selu: "Lepo vam je selo. Bilo je lepo"

Milanović u Rajevu Selu gleda ga je sa potopljenog nasipa i izgovorio: "Lepo vam je selo. Bilo je lepo."

Gluposti Miroslava Škore

"Tuđmana niko nije smeo da štipne za zadnjicu"

Nova zvezda u svetu krajnje desnice imao je nadahnutu pohvalu Franji Tuđmanu: "Prvog hrvatskog predsednika niko nije smeo da štipe za zadnjicu", oštroumno je ustvrdio Škoro.

Glupa laž o migrantima

Škoro se maksimalno trudio da dokaže da hrvatski građani žive u strahu od migranata: "Upravo na ovom putu ponovno smo bili pregledani od strane hrvatske policije, jedanput smo bili i pregledani od ljubaznih hrvatskih policajaca zbog ove situacije vezane za ilegalne migracije", izjavio je na konferenciji za novinare u Dubrovniku.

Škoro o Jasenovcu: "Prekopaćemo sve"

"Reći ću vam još jednu stvar: otići ću u Jasenovac. Nemam ja sa tim problem. I znate šta ću tražiti? Tražiću međunarodnu komisiju. Ako treba, prekopaćemo sve!", izjavio je on.

Škoro u Vukovaru: "Spreman sam poginuti s ovom krunicom"

Na skupu u Vukovaru rekao je: "Ovo je bitka u kojoj sam ja spreman poginuti s ovom krunicom ako treba, jer narod je rekao dosta." Ko je tražio njegovu pogibiju na izborima, s krunicom ka tome, nemamo pojma. Tek, poznato je da je propustio da gine sa krunicom početkom devedesetih.

"Postoje ljudi koji imaju pravo glasa, a ni njima se baš ne bavimo previše"

Idemo lagano prema kraju sa Škorinim glupostima. Poslednja je o političkom sistemu. Ili ni o čemu? Ko zna.

"Zapostavljamo činjenicu da postoje ljudi koji imaju pravo glasa, a ni njima se baš ne bavimo previše", tvrdio je predsednički kandidat.

Nakon svega ovoga, nema sumnje da će birači imati složen zadatak.

