POBEDNIK PRVOG KRUGA IZBORA U HRVATSKOJ Milanović: Ne idemo u rat, ratovi su gotovi! Neka pobedi bolji, a to sam ja!

"U ova dve nedelje boriću se da na izbore nagovorim sve kojima je hrvatski interes u prvom planu. Sve one koji su različiti, a ujedno jednaki. U Hrvatskoj smo se u zadnjih pet godina, umesto da koristimo sve blagodati tuđih ideja i novca, počeli smo se baviti nekim drugim idejama. Ovo je bila teška godina za mene, i poslovno i privatno. Puno puta sam obišao zemlju i svaki put vidiš nešto novo. Svjestan svih ograničenja predsjedničke dužnosti, a naročito nakon što sam bio premijer, smatram da sam zreo i spreman i dobroj veri spreman da radim ovaj posao, ali to je više od posla, to je način života".

Niko se u Hrvatskoj u kojoj ću ja biti predsednik neće osećati kao građanin ili građanka drugog reda. Niko. Svestan sam da nisam svima po volji, ali prema svakome ću postupiti kao prema čoveku. Pozivam sve one koji su izašli na izbore ali i one koji nisu, da izađu i da mi daju taj mali komad vjre bez kojeg ne postojim, nema me. 10 godina bio sam predsjednik velike političke stranke i zato zahvaljujem SDP-u na podršci", rekao je Milanović.

"Hvala svima koji su glasali za mene i koji nisu. Idemo u 2. krug. Ali ne idemo u rat, ratovi su gotovi. To govorim otpočetka. Idemo u civiliziranu građansku utakmicu. Neka pobijedi bolji. A to sam ja. Za dve nedelje biće šta bude. Nikakve gorčine ni straha nema u meni", rekao je Milanović.

Kurir.rs/Index.hr Foto: AP

