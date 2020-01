KOLINDIN SAVETNIK PUKAO: Sačekao Milanovića u hodniku posle debate, hteo da se obračuna sa bivšim premijerom (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube

"Možda vas je sram", vikao je Madžar dok je Milanović dao izjavu hodnicima HRT-a nakon rasprave o Leonu Suliću, koga je Grabar-Kitarović pomilovala.

"To je moja građanska dužnost", rekao je Milanović i krenuo prema izlazu.

Madžar je rekao da se Mlanovića možda stid "i zbog takvog govora i zbog takvog ponašanja".

Milanović ga je pitao: "Ko si ti dečko?" i rekao da li je to neko iz obezbeđenja, a Milanovićev portparol Nikola Jelić rekao je da je savetnik predsednika.

"To je zato što ste bili na minimalcu i niste prijavili punu platu. Zašto ste najmanje. To je vaša ekonomija", vikao je Madžar.

"To je to. HDZ-ovi borci se bore u Parlamentu, ne znaju kako da se bore, kunu. Ovako razgovaraju sa bivšim premijerom. Ne znam čoveka. To je patetično “, rekao je Milanović.

