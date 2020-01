SRBIJA JE ŠAKA JADA, BIH - VELIKO SR*NJE: Evo šta novi predsednik Hrvatske Milanović misli o nama! POSLUŠAJTE VIDEO

Prema preliminarnim rezultatima, on je u drugom krugu predsedničkih izbora osvojio 54,01 odsto glasova, dok je njegov protivkandidat aktuelna predsednica Kolinda Grabar Kitarović osvojila 45,99 odsto glasova.

Zorana Milanovića za predsednika Hrvatske predložila je grupa od dvanaest stranaka, koju predvodi opoziciona Socijaldemokratska partija (SDP), dok iza kandidature Kolinde Grabar Kitarović stoji vladajući HDZ.

Oko 3,9 miliona glasača biralo je juče novog šefa države između kandidata levog i desnog centra, a drugi krug izbora je organizovan pošto u prvom krugu 22. decembra nijedan kandidat, od ukupno 11, nije uspeo da osvoji više od 50 odsto glasova građana izašlih na birališta.

Srbija je šaka jada, a BiH sr***e

U leto 2016. godine, tada već bivši premijer, Milanović je razgovarao s bivšim učesnicima rata u Hrvatskoj, i taj je razgovor tajno sniman, a sadržaj razgovora objavio je zagrebački Jutarnji list.

O Srbiji je tada rekao:

"Nažalost, to je šaka jada koja već 150 godina ne zna bi li išla u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku. Nema ih deset miliona, j***te, a žele biti gospodari Balkana. Pa nema vas dovoljno. To je mali narod."

A komentarišući stanje u Bosni i Hercegovini, rekao je da BiH uopšte nije država, već "big shit" ("veliko sranje").

Milanović je tada i državni vrh Srbije nazvao "tipovima".

- Te tipove je izabrao srpski narod, ali je to šaka jada, nažalost, šaka jada, nikakva, kako vi mislite, diplomatska sila, to je mali narod - rekao je on.

Kako je rekao, Srbi su mali narod, "nema ih ni 10 miliona, a želeli bi da vladaju Balkanom".

Zoran Milanović rođen je u Zagrebu 1966. godine. Posle završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, završio je postdiplomske studije evropskog i komparativnog prava u Briselu. Zaposlio se u ministarstvu spoljnih poslova, i tri i po godine bio član hrvatske misije pri EU i NATO, a zatim i pomoćnik ministra inostranih poslova.

Član SDP postao je 1999. godine, a sedam godina kasnije, posle smrti Ivice Račana, izabran je za lidera. Od 2011. do 2016. bio je premijer. Nakon poraza na izborima 2016. povukao se sa mesta predsednika stranke i iz domaće politike, te se posvetio biznisu i davanju konsultantskih usluga stranim vladama.

U poslednjoj izbornoj debati pre nekoliko dana, delovalo je kao da se Milanović i Kitarovićeva utrkuju ko će više pljunuti po Srbima. Milanović je tada dominirao.

- Srbija ima nesreću da je vodi jedan ratni kabadahija. Taj čovek je vodi u ime beogradske čaršije, a ne u ime naroda - kazao je Milanović.

Ipak, ne treba zaboraviti ni to da je Milanović završio drugi krug kampanje tako što je optužio Srbiju i Aleksandra Vučića da rade sve da spreče njegovu pobedu, iako te svoje apsurdne tvrdnje nije ničim argumentovao. To mu je takođe bio marketinški trik, koji je u ovom slučaju očigledno upalio.

Čak ni kad je situacija u Crnoj Gori u pitanju, Milanović nije propustio priliku za "potkači" Srbe.

- Ljudi koji su na čelu pobune, navodno oko statusa SPC, su ljudi kojima se sudi za pokušaj rušenja crnogorske vlasti 2016. godine - rekao je Milanović i dodao:

