MITROPOLIT PORFIRIJE NA PROSLAVI BADNJE VEČERI PORUČIO: Pakao je stanje u kojem smo posvađani

Mitropolit je kazao da se distanca širi svuda: od distance među pojedincima, preko one unutar obitelji do naroda i država, i ocenio da je upravo to "savremeni pakao", prenela je agencija Hina. "Ni raj, ni pakao nisu geografski pojmovi, nego je to odnos prema drugome i drugačijem", rekao je on.

"Pakao je stanje u kojem smo posvađani unutar porodice, naroda i države", kazao je mitropolit i poručio da je Božić poziv da ljudi prevladaju tu distancu.

Kao što ni svi ljudi nisu isti, tako ni porodice, ni narodi ni države nisu iste, nego "imaju svoje pečate i treba da se drugima daju", rekao je, dodavši: "Sa stidom moramo priznati na današnji dan da naša stvarnost nije takva, nije onakva kakva treba biti".

Porfirije Perić, episkop Srpske pravoslavne crkve (SPC) i mitropolit zagrebačko-ljubljanski od 2014. godine, upravlja eparhijom SPC koja obuhvata područje severne Hrvatske i celu Sloveniju.

