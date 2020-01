ŠOKANTNA IZJAVA SUPRUGE PREDSEDNIKA MILANOVIĆA: Evo zbog čega su je prozvali HRVATSKA MARIJA ANTOANETA i čega se grozi!

Godinama je radila kao epidemiološkinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i predavala i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Milanović je u ranijim intervjuima istaknuo kako su veoma slični po ličnosti te da su oboje tvrdoglavi i odani. Uz njega je bila na bini i kad je postajao šef SDP,a premijer i sada predsednik Republike Hrvatske.

Međutim mnogi će je pamtiti po skandaloznoj izjavi od pre pet godina kada je gostovala u emisiji "Izaberi zdravlje" Hrvatskog radija. Poznata po tome što promoviše zdravu ishranu Milanovićeva se osvrnula i na crni hleb, zdraviji, ali i skuplji od belog. Ali ona je "našla način" kako da i siromašniji građani sebi priušte crni hleb.

foto: printscreen YT

- Kada se kaže da je crni hleb koji preporučujemo skuplji od beloga, on inicijalno jest skuplji, no crni hleb naprosto možete rezati na tanje kriške. To je jeftinije i zdravije, a kada je dehidriran, sutradan, još je kvalitetniji za jesti. Trebamo razbiti mit o tome da je pravilna ishrana skuplja - ona je jeftinija jer trebate pojesti manje hrane - poručila je tada i izazvala lavine reakcija.

Ovime je postala poznata baš kao francuska kraljica Marija Antoaneta koja je svojedobno izjavila: "ako nemaju kruha, nek' jedu kolače". Pre godinu dana u razgovoru za hrvatske medije izjavila je i da se grozi Milanovićevog povratka u politiku.

- Ne mogu da vam govorim iz perspektive svog supruga, ali u svoje ime mogu dakažem da ne želim da se vrati u politiku - rekla nam je tada Milanovićeva supruga. - Predivan nam je ovakav život, verovali ili ne - rekla Sanja Musić Milanović.

Kurir.rs/direktno.hr

Foto printscreen YT

Kurir