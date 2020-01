DEČAK SA OVOG SNIMKA JE POSTAO TROSTRUKI UBICA: Ja sam Filip, ispričaću vam jedan moj san! (VIDEO)

Kao osnovac pojavio se u emisiji "Dica sritnih lica" kada je morao da prepriča jedan svoj san.

"Ja sam Filip iz Splita, ispričaću vam moj san. Jednog dana sanjao sam da sam sam otišao sa svojim prijateljima na ekskurziju 4. razreda u Australiju. Popeli smo se na jedan veliki neboder koji je bio poviše mora, na njemu je bilo kao ovdE gore na Marjanu. Istraživali smo, ALI kada smo došli gore, imali smo šta da vidimo. Kada smo došli gore, videli smo sobe bez prozora.

Kad bi provirio kroz prozor, bilo bi kao da si na nekoj velikoj visini, da ćeš upasti u more. Tada smo svi bežali, a učiteljica nas je skupila. Ja sam bio srećan, ali sam želeo da vidim tu visinu. Jednog trena sam se došunjao, a učiteljica me pitala: Filipe, šta to radiš?

Rekao sam joj da želim videti tu visinu, a ona mi je rekla: Ma ne možeš, upašćeš.

Učiteljica me uzela i ja sam otišao...

Onda mi je mama donela doručak, rekao sam joj: Mama, samo čas, sanjam lep san... Rekla je da ne mogu više spavati pa sam opet rekao: Molim te. Onda je rekla: Ma dobro.

Ali, tada sam već bio budan.

Žao mi je što ga nisam dovršio. Mislim da će mi se svanuti taj dan. Hvala."

Inače, kako su preneli lokalni mediji, Filip je odrastao u disfunkcionalnoj porodici pa su još 2008. godine on i njegov brat pobegli u policiju nakon što ih je njihova majka istukla.

Osim zabrinjavajućih odnosa u porodici, jedan Filipov brat svojevremeno je izdvojen iz porodice, u Zadru je završio srednju školu, nakon čega su počeli i problemi s drogom. Ipak, njihove komšije tvrde da su najveći krivci za celokupnu situaciju njihovi roditelji jer 'da su dečaci odrastali u normalnoj porodici, to se sigurno ne bi dogodilo'.

Podsetimo, iz automatske puške ubijeni su Marino Paić, Jurica Torlak i Marin Boban. Policija je u kafiću u splitskom kvartu Skalice uhapsila 25-godišnjeg Filipa Zavadlava, koga sumnjiče za pokolj.

Zavadlav je prebačen u zagrebačku zatvorsku bolnicu gde čeka psihijatrijsko veštačenje.

