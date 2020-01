REKONSTRUKCIJA MASAKRA U SPLITU: Filip je za 29 minuta ubio trojicu, bacio oružje, presvukao se i otišao kod oca!

Od prve dojave o pucnjavi do trenutka kad je policija imala ime Filipa Zavadlava kao mogućeg počinioca prošlo je sat i 42 minuta, barem ako je suditi po izjavama zamenika načelnika splitske policije Marka Srdarevića za Slobodnu Dalmaciju.

foto: Printscreen: Facebook/Filip Zavadlav

"Prva dojava stigla je u 15.38 sati. Pucnjava na Šperunu. U nekoliko sledećih minuta stiže niz novih dojava, svaka strašnija od prethode, građani javljaju da ima ranjenih i mrtvih", rekao je Srdarević.

U međuvremenu, ubica je s kalašnjikovim u rukama krenuo prema Radmilovićevoj ulici. Tamo je ubio Marina Ožića Paića i čini se da je on jedini kojeg Filip Zavadlav nije hteo da ubije.

Njegova meta prema nezvaničnim informacijama bio je Jerko Malvasija, kojem je nakon pucnjave u Radmilovićevoj otišao pravo na vrata. Otvorio je mlađi brat.

"Da li je Jere doma?" pitao je Filip.

Stariji brat nije bio kući. Filip se okrenuo s kalašnjikovom u ruci i otišao u pravcu Marjana. Vrlo brzo, nekih 200 metara od mesta zadnjeg ubistva, u jedan kontejner odbacio je kalašnjikov. Potom se zaputio u unajmljeni apartman u Šenoinoj ulici, gde je živeo zadnjih godinu dana otkako se vratio s broda.

Tamo se presvukao, skinuo je sa sebe potpuno crnu odeću u kojoj je peške krenuo u pokolj. U 16.07, dakle svega 29 minuta nakon što je prvi put pucao, Filip Zavadlav zaputio se u Lučićevu ulicu, gde živi njegov otac Ante i gde je Filip odrastao.

Nejasno je još što se tačno događalo u idućih sat i po, da li je rekao ocu Anti što je učinio, ali prema zvaničnoj verziji - ubojica se iz Lučićeve u kafić Borsalino zaputio oko 17.30 sati. U trenucima dok je još bio u Lučićevoj, dakle nakon ubistava, razgovarao je s majkom Etel preko mobilnog telefona.

"Čula sam ga nakon zločina, ali nisam znala da je on to uradio. Zvala sam ga da ga upozorim da se nešto gadno događa po gradu, da je pucnjava i da se pričuva jer sam znala da živi blizu mesta gde se sve to zbilo. A on se pravio iznenađen time što mu govorim i bio je zbrkan, smeten te mi govorio: 'Dođi, dođi, dođi što pre'", rekla je Etel Zavadlav za Jutarnji list te nastavila:

"Oca sam mu čula u pozadini. Bilo je to očigldno pre hapšenja..."

Oko 17.30 dakle Filip kreće peške u kafić Borsalino u Starčevićevoj ulici.

"Oko 17.20 sati došli smo do osnovane sumnje da bi počinilac mogao biti 25-godišnjak. Utvrdili smo četiri adrese gde bi se mogao nalaziti pa smo pokrili Šenoinu, Lučićevu, Spinutsku i Starčevićevu. Tamo su ga ubrzo uočili policijski službenici. U roku od nekoliko minuta 25-godišnjak je uhapšen na vratima kafića, dok je izlazio iz ugostiteljskog objekta u pratnji oca", rekao je Srdarević za Slobodnu Dalmaciju.

U kafiću je bio i Filipov brat Stane koji je, kažu očevici, odmah po dolasku bio rekao: "Ljudi, jeste vidili šta se dogodilo?! Brat mi je ubio ove!".

Filip je inače naoružan u obračun navodno krenuo jer su ga Torlak i Boban "pritisnuli" navodno zbog Staninih dugova. Navodno su mu uzeli sav novac koji je zaradio na brodu.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Facebook Printscreen

Kurir