PRONAĐENO TELO NESTALOG PILOTA I OLUPINA HELIKOPTERA: U toku je istraga o padu vojne letelice u Hrvatskoj

U tragičnoj nesreći pada helikoptera Kiowa Warrior u more u Zlarinskom kanalu ispred mesta Zablaće u ponedeljak poginuo je pilot Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva bojnik Marin Klarin. Jutros je, kako je potvrdio MORH pronađeno i telo drugog pilota Tomislava Baturine.

"Ronioci Hrvatske ratne mornarice i Zapovedništva specijalnih snaga su zahvaljujući detekciji podvodnog vozila Remus Hrvatske ratne mornarice u utorak 28. januara 2019. godine oko 8 sati i 10 minuta pronašli olupinu helikoptera Kiowa OH-58 D koji se srušio juče u tragičnoj nesreći i telo pilota Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva natporučnika Tomislava Baturinu, u šibenskom kanalu, ispred Zablaća. Istraga je i dalje u toku te Poverenstvo utvrđuje okolnosti ove tragične nesreće", saopštio je MORH.

"Kreće postupak vađenja helikoptera. Sve ostale infromacije uskoro ćemo dati novinarima", kazao je za Večernji list Marinko Karačić oficir za odnose s javnošću iz zemuničke kasarne.

Za natporučnikom Baturinom potraga je trajala celu noć, a nastavljena je rano jutros. U akciju su bili uključeni dva broda i autonomno podvodno vozilo Remus Hrvatske ratne mornarice te operativne službe Ministarstva unutrašnjih poslova i spasilački brod iz sastava Lučke kapetanije Šibenik.

foto: Profimedia

Na konferenciji za novinare u ponedeljak rečeno da je prema trenutnim informacijama koje imaju od pratilaca koji je u trenutku udara bio iza helikoptera koji je pao, i to na udaljenosti od 200 metara, na vrlo maloj visini došlo do naglog udara o more. Olupina se sada nalazi na dubini od 30 metara.

Natporučnik Baturina bio je suprug i otac male ćerkice te jedan od najperspektivnijih mlađih pilota

Baturina je bio pripadnik 393. Eskadrile helikoptera 93. krila HRZ-a, a za svoj rad ocenjivan je najboljim ocenama te je nekoliko puta nagrađivan i pohvaljen. Suprug je i otac ćerkice koja će u martu napuniti dve godine. Rodom je iz Sinja, a poslednjih godina živeo je u Zadru.

Bio je jedan od najperspektivnijih mlađih pilota te je kao takav upućen na obuku za upravljanje Kiowa Warriorom. Pre šest godina je proglašen najboljim pilotom naraštaja. Tada je opisao svoj karijerni put.

"Kod mene je put do vojnog pilota bio neuobičajen. Naime, prvo sam završio turistički menadžment u Šibeniku, kada se i pojavila mogućnost razvoja karijere kroz sistem Oružanih snaga RH. S obzirom na izvrsne rezultate na lekarskom pregledu, stigla je ponuda za školovanje za vojnog pilota.

I sada se naježim kad se setim tog trenutka jer to mi je bio poseban događaj koji me definitivno usmerio ka letenju, a potvrdu šta želim biti dobio sam na selekcijskom letenju", rekao je tada Baturina.

Kurir.rs/Večernji list/Index.hr

Foto: Profimedia

Kurir