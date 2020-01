MISTERIJA PADA HELIKOPTERA U HRVATSKOJ: Ameri prodali Hrvatima neispravne letelice? (VIDEO)

Jutarnji navodi da će se istražti i da li su piloti koristili mobilne telefone tokom leta i da li je to uticalo na njihovu sposobnost. Takođe, pokušaće da izvuku neke podatke sa telefona, ako su uspeli da ih izvuku iz mora.

Poznato je da posada helikoptera putem radio veze nije prijavljivala nikakve probleme tokom leta.

Tome dodatno doprinose izjave pilota koji su bili u drugom helikopteru, 200 metara iza onog koji se srušio.

Oni su, navodno, rekli istražiteljima da nisu primetilu nikakve nepravilnosti pre tragedije i da se letelica samo srušila u more.

Piloti su obavljali zahtevni zadatak brišućeg leta iznad mora. To znači da helikopteri lete od 30 do 100 metara iznad tla a da je brzina leta između 100 i 175 kilometara na sat.

U Priručniku američke vojske za obuku pilota na helikopteru OH-58D navodi se da su za taj let karakteritični nedostaci vizuelnih signala, što može da izazove prostornu dezorijentaciju.

U slučaju leta iznad mora, piloti se upozoravaju da moraju da se fokusiraju na moguće prepreke ispred sebe, poput plutajućih i lučkih objekata.

Inženjer vazduhoplovstva i instruktor helikopterskih posada Danijel Vuković je rekao za Jutarnji da u letu na malim visinama na helikopter deluje i takozvani efekat tla, koji se manifestuje kroz aerodinamičku interakciju helikopterskog rotora i tla, prilikom čega dolazi do drugačije slike strujanja vazduha u odnosu na let na većim visinama.

Kako je to jednostavnije objasnio, pilot na takvim visinama oseća kao da mu helikopter lebdi na vazdušnom jastuku. Zbog toga bi trebalo utvrditi na kojoj tačno visini je helikopter leteo, ko je to odobrio i da li su urađene analize svih rizika.

Naravno da će se istražitelji fokusirati i na tehničku ispravnost helikoptera a moguće je da se u istragu uključe i predstavnici proizvođača, američke kompanije "Bel".

Osim Hrvatske i SAD, u ovom trenutku postoji oko 100 takvih letelica u sastavima vazduhoplovstava Grčke i Tunisa i, ako postoji nekakva tehnička neispravnost, oni se moraju informisati o tome.

U međuvremenu je komandant hrvatskog vojnog vazduhoplovstva, general Mihael Križanec održao konferenciju za štampu. Potvrdio je da je kontaktirana kompanija "Bel" od koje su dobili instrukcije kako da sačuvaju dokaze o padu helikoptera, prenosi portal Indeks.

"Želimo da vidimo koja bi to bila institucija u SAD koja bi nam mogla dati najadekvatniju pomoć. Dobili smo određene instrukcije kako sačuvati određene dokaze, kako njima rukovati i gde ih poslati", rekao je Križanec.

Kako je dodao, na istražiteljskom timu, odnosno na glavnom vojnom vazduhoplovnom istražitelju je odluka kada i gde poslati određene materijalne dokaze i iz njih izvući kvalitetne analize i informacije.

Stručni istražni tim pronašao je crnu kutiju, koja je na dnu mora bila više od 24 sata.

Na čelu Tima za istragu pada helikoptera je glavni vojni vazduhoplovni istražitelj pukovnik Mario Počinok.

On je rekao da je helikopter leteo na visini brišućeg leta, a to je po definiciji od nula do 100 metara visine. Helikopter koji je bio u svojstvu pratioca bio je između 150 i 200 metara iza helikoptera koji je pao.

"Neće biti lako, ali mislimo da ćemo uspeti da rekonstruišemo ceo događaj", rekao je Počinok i dodao kako nema videosnimaka iz tih helikoptera.

Inače, na brod Hrvatske ratne mornarice već su izvučena tri dela olupine helikoptera. Akcija se nastavlja i očekuje se da se svi delovi helikoptera izvuku na površinu.

Ronioci su juče detektovali olupinu i uočili telo pilota. Nakon toga je u koordinaciji s policijom dogovorena akcija ronilaca koji su obavili uviđaj, evidentirali dokaze i izvukli telo pilota na površinu i ono je prevezeno na patologiju šibenske opšte bolnice. Telo prvog pilota pronađeno je neposredno po padu letelice.

Dok se ne utvrdi uzrok nesreće, obustavljen je let svih helikoptera "kajova vorior", javlja Indeks.

U prvim reakcijama nakon pada, Križanec je rekao da je helikopter iz neobjašnjivih razloga udario u more, dok je drugi, koji je bio u paru s njim, ostao na mestu događaja dozivajući pomoć.

Letačka aktivnost u paru na prostoru Zablaća i ostrva Zlarina započela je u ponedeljak u 10.30 sati, a pad helikoptera dogodio se oko 11 sati.

Hrvatska je dobila 16 helikoptera "kajova vorior" od SAD. Oni su predstavljeni u decembru 2016. godine u vazduhoplovnoj bazi u Zemuniku kod Zada.

Uz helikoptere stigla su i tri simulatora, rezervni delovi i oprema, sve u projektu opremanja Oružanih snaga Hrvatske uz pomoć Vlade i Oružanih snaga SAD.

Tada je najavljeno da će projekat uvođenja helikoptera u operativnu upotrebu, uključujući i obuku posade, trajati pet godina i da mu je vrednost 60 miliona evra.

To su prvi borbeni helikopteri zapadne proizvodnje u hrvatskom ratnom vazduhoplovstvu.

Kurir.rs/RTS/Index.hr/Jutarnji.hr Foto:AP

