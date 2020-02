ČEKA SE MASOVNA BEŽANIJA HRVATA: Irska je do skora bila obećana zemlja za njih, pobedom ove stranke sve se menja (VIDEO)

Meri Lu Mekdonald, u vreme kada je bilo jasno da je Šin Fejn, stranka koju je predvodila, neočekivano uspela na izborima u Irskoj u subotu, izašla je pred svoje pristalice i rekla da je to istorijski uspeh koji je jednom zauvek, posle jednog veka , ukinuti sistem zasnovan na vladavini samo dve stranke.

Pod njenim vođstvom Šin Fejn je postala ozbiljna politička snaga u nadi da će pokušati da formira vladu. Mekdonald takođe ne isključuje koalicije sa strankama Fine Gael i Fiana Fail.

Pobedom u urbanim centrima Šin Fejn, koja je do sada bila gotovo marginalna levičarska stranka, osvojila je skoro četvrtinu glasova. Na poslednjim izborima, obraćajući se uglavnom mladim biračima, ta stranka je uspela da dobije 13,8 odsto glasova. Ali u međuvremenu su se stvari u Irskoj promenile, i upravo su ti mladi birači odlučili da dve stranke koje vladaju jedna drugu sto godina nisu radile u njihovu korist, već su svoj život pogoršale i složile.

Mladi Irci smatraju da ih je ekonomski procvat ostavio iza sebe, sa malim platama, galopirajućim najamninama za stanove i kuće, porastom mladih beskućnika, visokim troškovima zdravstvenog osiguranja i beskonačnim listama čekanja u bolnicama. Na tom talasu Šin Fejn je osvojio više od 24 odsto glasova i 36 mandata u parlamentu, iako se kandidovao samo za 42 kandidata. Stranka je postigla najveći uspeh u velikim urbanim sredinama, ali je uspela i u ruralnim sredinama. Komentator Ajriš Tajmsa napisao je da su mladi glasači srušili veliki politički tabu glasanjem za stranku koja je nekada, kroz svoje vojno krilo IRA, bila povezana sa terorizmom. Neki analitičari tvrde da je mlade birače privukao i predizborni zalog za ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske, što je jedan od glavnih ciljeva Šin Fejna.

Ali postizborna matematika je prilično komplikovana i mnoge medijske kuće u Irskoj predviđaju da niko neće moći da formira vladu bez Šin Fejna. Mekdonaldova je već razgovarala sa Zelenim koji su osvojili 7,4 posto glasova i s nekim manjim strankama levice. Ali mnogi misle da vlade neće biti bez koalicije sa strankama Fine Gael i Fianna Fail, iako su lideri pre oba izbora rekli da neće ni po koju cenu da sarađuju sa Šin Fejnom. Ali izgleda da postoji pritisak na ove stranke, prvenstveno na javnost, da popuste. Ako se prepuste njihovim rukama, prevremeni izbori bi mogli biti varijanta u kojoj bi Šin Fejn mogao da kandiduje više kandidata i postigne još bolje rezultate.

Geri Adams, koji je pohvalio svog naslednika, takođe je odgovarao pobedi stranke koju je vodio do 2018. godine. Dodao je da ne razume zašto su dve velike stranke tako odlučno odbacile koaliciju sa Šin Fejnom. Ako bi ova stranka došla na vlast, to bi bio tektonski poremećaj u funkcionisanju zemlje. Udruženja poslodavaca i preduzetnika u Irskoj kritikovala su namere Šin Fejna da podigne porez. Tako veruju da bi plan stranke da prikupi dodatnih 3,8 milijardi evra poreza bio udarac za poslovnu kulturu u zemlji i za multinacionalne kompanije.

Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da bi uvođenje novih poreza uticalo i na Hrvate koji će tek otići u Irsku. "Da je Šin Fejn došao na vlast, to bi uticalo na celu tamošnju ekonomiju. Konzervativne vlade do sada su privlačile međunarodne kompanije zbog niskog poreza na dobit. Ova strategija je bila izuzetno uspešna: osigurala je visoke stope rasta i do danas i stvorena su mnoga radna mesta. Ali s druge strane, kolateralni efekat je visok porast troškova života. Stanovanje je izuzetno skupo jer nije bilo odgovarajućih podsticaja vlade.

Troškovi života rasli su brže od zarada, a s povećanjem poreza, prihod bi se zapravo još više smanjio, kaže Novotni. "S obzirom na to da su troškovi života došli na nivo kada ih čak i visoke plate više ne mogu pokriti, ljudi koji su se preselili u Irsku u poslednjih 15 godina sada razmišljaju o povratku u svoje matične zemlje. Poljaci su se prvi vratili, jer se situacija u toj zemlji poboljšavala. Hrvati, koji su došli poslednji, verovatno će otići poslednji", zaključuje Novotni.

