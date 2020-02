EVROPOSLANICI OPTUŽILI Hrvatsku: Na vašoj granici muče migrante, prete im oružjem i teraju pse na njih

Tineke Strik je u ime grupacije Zelenih rekla da se na granicama često ne poštuju pravila EU, te da je to „prema svedočanstvima, posebno činjenica na hrvatskoj granici“.

Kornelija Ernst iz Evropske ujedinjene levice / Nordijske zelene levice (GUE/NGL) kazala je da je hrvatska policija nasilna prema migrantima.

- Evropska granična politika mora biti zajednička politika i ne može se na teret stavljati samo jednoj Hrvatskoj. Sve što se dešava ne daje pravo hrvatskoj graničnoj policiji da muči i tuče izbeglice, preti im oružjem i tera na njih pse, da im oduzima novac, mobilne telefone i sve što imaju od vrednosti - navela je ona.

Evroparlamentarac iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Tomislav Sokol istakao je da je prošle godine na hrvatskim granicama uhapšeno 995 krijumčara ljudi, „te da možda i ta praksa nekima ovde smeta“.

- Jedini prema kojima je hrvatska policija nemilosrdna su krijumčari i oni koji se žele obogatiti na tuđoj nesreći. Čuo sam mnogo laži, no to što je ponavljate hiljadu puta je neće učiniti istinom - tvrdi on.

(Kurir.rs / Foto:Profimedia)

Kurir