MISTERIJA U ZAGREBU: Mrtva žena pronađena umotana u tepih, policija uz telo nije našla njena dokumenta

Telo mlađe žene, umotano u tepih, neko je u subotu rano ujutro ostavio ispred ulaza u podrum u novozagrebačkom naselju Sopot, no i dalje nije poznato kako je tamo završila.

Kako navodi Jutarnji, počinilac ili više njih, uzeli su i njene dokumente, što otežava utvrđivanje njenog identiteta. Očekuje se obdukcija na Zavodu za sudsku medicinu kojom bi se trebao utvrditi tačan uzrok smrti, ali i identitet. Izvor blizak istrazi navodi da na telu nije bilo vidljivih povreda.

Stanare Zemljakove ulice u Sopotu u subotu rano ujutro probudili su zvukovi svađe, a potom i policijske sirene.

"Iz sna me trznula neka lupnjava, dva udarca, i čula sam kao da neko nešto vuče. Probudila sam se uplašila se", priča starija žena, ispod čijeg prozora je pronađeno telo.

"Ustao sam i nisam znao šta se događa. Već se razdanjivalo kad sam izašao iz stana te video dva policajca i troje radnika Hitne pomoći. Otišao sam do izlaza iz zgrade, zamolili su me da se maknem. Ali ono što sam video šokiralo me. Telo mlađe žene bilo je umotano u tepih. Nisam mogao videti lice jer joj ga je tepih prekrivao. Jedna patika bila je pored nje", kaže stanarkin suprug.

