ŠOK U HRVATSKOJ, DRŽAVNI TUŽILAC PRIZNAO DA JE MASON: Digao celu državu na noge, očekuje se reakcija sa vrha!

Jelinić je jutros rekao da zasad ne razmišlja o ostavci, prenela je regionalna N1 televizija. On je dodao da je postao mason, jer mu je to "imponovalo".

Hrvatski mediji propituju Jelinićevu verodostojnost i nepristrasnost budući da je član udruženja, posebno nekog tajnog poput masonske lože, i da se našao u istrazi afere vezane za ucenjivanje oftamologa Nikice Gabrića, osnivača i direktora Specijalne bolnice za oftalmologiju Svetlost, takodje masona.

Zbog sumnje da su počinili krivično delo pokušaja iznude, zagrebačka policija privela je u petak troje novinara nedeljnika 7Dnevno. Uhapšeni su zbog sumnje da su ucenjivali Gabrića tražeći od njega 200.000 kuna (oko 27.000 evra) koje bi platio kroz oglase u njihovom listu, da ne bi objavili fotografije ceremonije masonske lože kojoj on pripada. On je to navodno odbio i serija tekstova u kojoj ga nazivaju šefom masonske lože je objavljena.

Po priznanju da je član masonske lože, glavni državni tužilac je rekao novinarima da je Gabrić pokušao da utiče na tok predistrage protiv troje novinara, od kojih je jedan takodje mason.

Jelinić je za agenciju Hina rekao da je član masonske lože od marta 2018. i da je pozvan da pristupi udruženju na čijem čelu tada nije bio Nikica Gabrić. On je ispričao da je pošto je primljen u udruženje gradjana ;Veliki Orijent učestvovao na još jednom sastanku tog udruženja koje je, zajedno s još nekoliko članova, napustio kada je udruženje preuzeo Gabrić u oktobru 2018. Oni su formirali istovrsno udruženje čiji je i on član.

Vezano za slučaj iznude Nikice Gabrića, Jelinić je juče poslao saopštenje u kojem je naveo da je o svemu obavešten od svog zamenika i da je tokom predistražne faze postupka Gabrić pokušao da utiče na njega.

On je odbacio bilo kakav sukob interesa u tom slučaju.

U saopštenju je napisao da je masonsko udruženje, čiji je član, udruženje gradjana registrovano u skladu s hrvatskim zakonima i da je podatak o članstvu individualna stvar svakog člana, pri čemu je samo član lično ovlašćen da taj podatak učini javnim. Takodje je naveo i da "dužnost pomaganja medju članovima nikako ne uključuje pomoć koja bi bila protivzakonita".

