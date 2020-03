HRVATSKI MINISTAR ZDRAVLJA PORUČIO: Proglasićemo opasnost od epidemije

Poslednji zaraženi je vozač kamiona iz Varaždina koji je bio u Italiji. Beroš je rekao da ima još sumnji na zarazu, testirana su 272 uzorka, a za 10-ak se još čekaju nalazi. Za sada je 3,98 odsto pozitivnih uzoraka od ukupnog broja testiranih, rekao je ministar.

Beroš je najavio i da će danas proglasiti opasnost od epidemije širenja koronavirusa, ali da je to samo administrativna mera i da se ne odnosi na zatvaranje škola, javlja HRT.

PRIPREMAJU ČITAV NIZ MERA

Beroš izjavio je da je Hrvatska pokazala spremnost i organizovanost u borbi s koronavirusom i da je u pripremi čitav niz mera, ako budu potrebne s obzirom na epidemiološku situaciju.

"Srećan sam sa brojem oboljelih jer ako gledate zemlje u okruženju, one pokazuju znatan porast broja obolelih, a mi smo na samo 10 obolelih. Verujem da je to tako zahvaljujući našim merama i celom sistemu koji je do sada pokazao spremnost i organizovanost", rekao je Beroš novinarima pred Banskim dvorima.

Upitan može li ekonomija da izdrži s obzirom na to da neki poslodavci tvrde kako je kriza blizu, izrazio je nadu da će kriza trajati što kraće i da će toplije vreme uzrokovati opadanje epidemije, prenosi Hina.

Potvrdio je da se razmišlja o nekoj vrsti fonda za pomoć, o čemu su u stalnoj komunikaciji s ministrom finansija Zdravkom Marićem, te da imaju niz mera koje su spremne za aktiviranje zavisno od daljeg razvoja epidemiološke situacije.

Beroš je razgovarao i s ministarkom nauke i obrazovanja Blaženkom Divjak, koja je najavila osiguravanje alternativnog načina praćenja školskog programa putem interaktivne internet nastave, bude li potrebno.

Ponovio je da ljudi moraju biti oprezni, ali generalne zabrane organizovanja raznih događaja nema.

