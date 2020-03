TREĆA POŠAST UDARILA NA ZAGREB: Po ovom kriterijumu danas drži crni rekord u svetu!

Na zvaničnoj veb stranici Hrvatskog zavoda za ekologiju vidljivo je da je kvalitet vazduha veoma loš i u Osijeku, Zoljanu kraj Našica, Sisku i Kopačkom Ritu, preneo je portal Index.

Navodi se da je vetar zagađenje u Zagreb doneo iz Osijeka.

Načelnica sektora za kvalitet vazduha Hidrometeorološkog zavoda Kleo Kosanović rekla je da uzrok tog zagađenja nije poznat.

"Uzrok ne znamo, primetili smo da je oko 10 ujutro u Osijeku bila jako velika koncentracija zagađenog vazduha letećim česticama i da je vetar to polako nosio prema Zagrebu, pa smo u 15 sati izmerili najveće koncentracije u Zagrebu. To su leteće čestice koje su prelazile pet do šest puta od normalne vrednosti”, rekla je Kosanovićeva.

Istakla je da je tokom popodneva zagađanje počelo da se smanjuje.

"Polako počinje da se smanjuje zagađenje i to znači da se vetrom nosi dalje i da se razređuje, što je svakako pozitivno”, rekla je Kosanovićeva.

Dodala je da je u Dugavama zagađenost bila jako visoka u 15 sati - 402 mikrograma po kubnom metru, a sada je 392 mikrograma po kubnom metru.

Kurir.rs/Tanjug Foto: Youtube printscreen

Kurir