SIMBOL ZAGREBA OSTAJE I BEZ DRUGOG TORNJA: Ruše zvonik katedrale jer preti da će se obrušiti i sve uništiti (VIDEO)

Umesto skidanja gotovo svih postavljenih skela što je bilo predviđeno iduće godine, katedrali sledi rušenje i drugog tornja jer bi mogao da se uruši i ošteti celu crkvu.

To je prilično loš scenario pogotovo ako se uzme u obzir da je Zagrebačka katedrala u skelama još od 1990. godine.

Naime, tada je započela obnova prve galerije, a radovi se nisu prekidali do danas. Međutim, nedavni potres koji je pogodio Zagreb srušio je vrh južnog tornja, kameni elementi pali su na skelu koja se upravo prilagođavala za radove završne treće faze obnove južnog zvonika i pri tom se oštetio deo treće galerije dovršene pre Božića. Zbog naginjanja severnog tornja on će biti uklonjen do nivoa do koje se srušio i vrh južnog.

Jedan deo tornja pao je na krov katedrale koji je takođe dosta oštećen i probijen na više mesta, a najveći deo kamenih elemenata pao je u dvorište između katedrale i Nadbiskupskog dvora.

Sam vrh pronađen je na tavanu dvora. Metalni pozlaćeni krst koji je obnovljen i postavljen 2013. raspao se na brojne delove jer je izrađen od ploča bakrenog lima s metalnom potkonstrukcijom. Već kod prvog pregleda, neposredno nakon potresa, uočeno je puno srušenih delova.

U Zagreb uskoro dolaze dve gigantske dizalice koje će moći da izvrše tehnički deo posla u rušenju severnog tornja i spuštanja gotovo 30 tona kamena. Oštećenja su nastala i u celoj katedrali, gde se nalazi i grob Alojzija Stepinca. Jako su stradali i vitraji, deo oltara, ali i zgrada u kojoj je stanovao zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić. On se u međuvremenu preselio u studentsku sobu.

U ovom času niko ne može da proceni koliko dugo će da traje sanacija šteta na zagrebačkoj katedrali koja je trebala, nakon trideset godina obnove, biti kompletno uređena.

