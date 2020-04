VEDRANA RUDAN O URUŠENIM KATEDRALAMA U ZAGREBU: Ja nisam vernik, ali pozdravljam ovaj Božji čin, poslata im je poruka!

Ovoga puta, u intervjuu je rekla da crkva u Hrvatskoj najgora tvorevina koja ta zemlja ima, koliko nama upravljaju naši gospodari, i kako nam se planeta zemlja sveti za sve što smo joj uradili.

Ovo je deo intervjua koji je Vedrana dala za hrvatski Večernji list.

Šta je najvažnije što ste naučili na putu koji ste prešli od prodavačice sladoleda na rivi do najčitanije spisateljice u regionu?

- S koronom sam spoznala da u 70 godina života nisam naučila ono što danas znam. Oko mene živi mnogo više dobrih ljudi nego što sam mislila. Svi ovi ljudi koji nam radeći danju i noću pomažu da preživimo potpuno su me promenili. Živim najsrećnije trenutke u životu. Spoznala sam da dobrota postoji. Nemam reči kojima bih mogla opisati zahvalnost koju osećam prema lekarima, medicinskim sestrama, ljudima koji rade na kasama marketa, vozačima kamiona, policiji, učiteljima i učiteljicama, poštarima i, neka mi Bog oprosti grehe moje, nekim političarima. Hvala ti, korono, zbog tebe ću umreti u miru.

Može li se živeti i preživeti u doba korone?

- Izolacija mi ne pada teško jer nisam društvena osoba. Muž i ja živimo u kući, imamo vrt, djeca nam donose namirnice, držimo „razmak“, čujemo se s prijateljima, slušamo muziku, čitamo, kuvamo. Neka traje koliko mora. Bez obzira na to što stručnjaci tvrde da smo muž i ja najranjivija grupa, boli nas što znamo da su to ipak mladi. Oni će ovo prežieti, a onda će morati kročiti u jedan sasvim drugačiji svet.

Živite u blizini Italije koja svakodnevno broji mrtve u stotinama.

- Imam prijatelje u Italiji, čujemo se svakodnevno. Ono što se događa Italiji je strašno. Svi osuđuju Italijane koji su za sve „sami krivi“ jer se ne drže pravila. Je li to baš tako? Čitav svet je na kolenima iako sada čitamo da je ovaj scenarijo Bil Gejts davno najavio. Kome? Zašto pametni Gejts, jedan od vladara sveta, nije pretnju objasnio onima koji troše stotine milijardi dolara na oružje i ubijanje? On se s njima svakodnevno druži. Da su on i njegovi prijatelji uložili mali deo ogromne love kojom raspolažu u razvoj medicine, zdravstveno osiguranje svima, a ne samo njima, izgradnju bolnica, laboratorija, rat s koronom bio bi uspešniji. Za smak sveta ja, znam da nisam bitna, optužujem naše gospodare, ima ih desetak, koji su mogli spasiti svet, ali im je veći izazov bio uništiti ga. Iz pohlepe, zbog bahatosti i gluposti. Žao mi je što njih u njihovim raskošnim izolacijama korona neće dohvatiti. Ili možda ipak hoće? Naravno da hoće. Korona jednako voli sve ljude.

Korona, a poslednjih dana i potres na zagrebačkom području, u ljudima izazivaju panične reakcije poput prekomernog kupovanja toaletnog papira ili pak jurišanja na benzinske pumpe u kilometarskim kolonama.

- Ne znam je li ikad iko definisao šta je to „normalno“, šta „iracionalno“? Mislim da je normalno da, kad ti se krov ruši na glavu, pobegneš iz kuće. Mislim da je normalno iz Zagreba koji se trese pobeći nekamo gde je „sigurno“. Od ljudi koji izbezumljeno s decom beže od potresa očekivati da će biti „pametni“ jer će ih ubiti korona je suludo. Zagrepčani su se našli u strašnoj situaciji. Morali su birati između dve smrti. Da, od Zagrepčana je bilo previše tražiti „normalnost“.

Treba li rušenje tornja zagrebačke katedrale i pad krsta koji se urušio tik do sobe kardinala Josipa Bozanića, urušen svod crkve u Palmotićevoj i potpuno uništenu crkvu u Šestinama doživeti kao poruku s nebe, svojevrsno upozorenje bezbožnicima u Crkvi i izvan nje?

- Voda je došla na moj mlin. Godinama tvrdim da je Crkva u Hrvata ono najgore što imamo. Bešćutna, primitivna, bogata, bahata, licemerna. Čak i ja koja ne verujem u Boga pozdravljam Njegov čin. Svim hrvatskim sveštenicima, Bozaniću posebno, poslata je poruka: ljutim se na vas, budite ono što ljudi od vas očekuju, heroji, ne zločinci.

Je li za vas šašava teza prema kojoj se planeta Zemlja sveti za sav ljudski nemar i nebrigu prema sebi ili pak u njoj ima istine?

- Normalno je da se svako napadnut brani. Zemlji je puknuo film. Dugo je i izdržala.

Hoće li se hrvatski narod znati ponašati u okolnostima u kojima nema mesta za ustaše i partizane, leve i desne, odlaske u Blajburg i Jasenovac, već samo za egzistencijalnu teskobu i strah od smrti?

- Korona je učinila revoluciju u glavi svakog čovek na kugli zemaljskoj ko ima koeficijent inteligencije oko 95 pa na gore. Zašto bi Hrvati bili posebni? Shvatili smo, aleluja, da smo smrtni. Nadam se da nam je danas jasnije da je spas u širenju mira i dobra i da se oružjem, mržnjom i ubijanjem ne stiže u carstvo nebesko. Nevidljiva kapljica koju možeš udahnuti čekajući u redu za brašno ohladiće te od same pomisli da kreneš u lov na četnike ili ustaše. Korona je više učinila za mir na ovim našim prostorima nego svi profesionalni mirotvorci. Eto, Beograđani su aplauzom sa svojih balkona poslali ljubav Zagrepčanima. Može li plemenitije?

Strahujete li od perioda koji će nastupiti kada nauka suzbije virus?

- Možda nas je korona naučila da nije u šoldima sve? Da su nam svi ljudi zaista braća s kojom se moramo boriti za neki novi pogled na sreću. Hoće li ovo shvatiti onih desetak zločinaca koji misle da vladaju Kuglom, ključni je problem. Ako su oni shvatili da smrt može i njih dodirnuti, da je ulaganje u oružje i uništavanje Zemlje kolektivni samoubilački čin, onda ima nade za sve nas. Ako oni koji odlučuju o našoj sudbini ne promene mišljenje, uskoro će Zemljom gmizati neka druga bića.

