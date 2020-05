MILANOVIĆ ODBIO DA POSETI TUĐMANOV GROB: Zamerio se HDZ-u, traže njegov opoziv

Milanović je time prekršio protokol na Dan državnosti koji se obeležava 30 maja.

"Neka mi niko ne zameri, ali 30. maj ne mogu zvati Danom državnosti jer on to i nije. Dan 25. jun 1991. je datum o odlasku iz Jugoslavije. To je datum referenduma o nezavisnosti Hrvatske za koji se kaže da se s njim Hrvati nisu nikad srodili, pa će im neko to uterati", rekao je Milanović.

Milanović je novinarima rekao da je za njega državni praznik dan kada je narod na referendumu glasao za nezavisnost od Jugoslavije.

"Ovo je predizborni skup. Ja ne bojkotujem. Ovo je obećanje jedne političke garniture koji oni sad ispunjavaju", rekao je on.

On je Dan državnosti koji je HDZ vratio na današnji datum je nazvao iznudom i predizbornim skupom HDZ-a. Vladimir Šeks iz HDZ je rekao kako treba pokrenuti opoziv Milanovića.

